Chiếc ô tô 5 chỗ bất ngờ lấn làn, tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều, kéo lê 2 người phụ nữ và bé 7 tháng tuổi khoảng 50 mét.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người phụ nữ chết tại chỗ và bé trai 7 tháng tuổi bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31/5, tại km35, quốc lộ 217 đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc xảy ra vụ tai nạn do chiếc ô tô 5 chỗ gây ra.

Tại thời điểm này, bà Trịnh Thị L. (SN 1968, ở xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Th. và cháu bé 7 tháng tuổi (cùng xã) lưu thông theo hướng huyện Cẩm Thủy đi Vĩnh Lộc. Khi đến khu vực trên, chiếc ô tô 5 chỗ đi theo hướng ngược lại đã tông trực diện vào xe máy của bà L.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Tổ Quốc

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc ô tô 5 chỗ đã có tình huống đánh lái lấn làn dẫn đến va chạm với xe máy, kéo lê các nạn nhân khoảng 50 mét.

Cú va chạm khiến bà L. và chị Th. tử vong tại chỗ, cháu bé 7 tháng tuổi may mắn thoát chết nhưng bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế và người trên xe ô tô không có mặt do hoảng loạn. Tuy nhiên, sau đó những người này đã đến Công an huyện Vĩnh Lộc trình báo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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