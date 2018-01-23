U23 Việt Nam lần nữa lập kỳ tích, người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc

Hôm nay (23/1), đội tuyển U23 Việt Nam một lần nữa lập nên kỳ tích khi xuất sắc chiến thắng U23 Qatar sau loạt đá luân lưu để giành vé vào trận chung kết. Người hâm mộ cả nước đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Sau hơn 120 phút hồi hộp theo dõi, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Trên mọi nẻo đường ở TP.HCM, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong tiếng reo hò hạnh phúc.

Sau hơn 120 phút hồi hộp theo dõi, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Trên mọi nẻo đường ở TP.HCM, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong tiếng reo hò hạnh phúc.

Mọi tuyến đường của TP. HCM tràn ngập cờ đỏ sao vàng - Ảnh: Ngọc Anh

Trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc - Ảnh: Phương Duy

Trước kỳ tích của U23 Việt Nam, ngay cả chú chạy xe ba gác cũng hòa mình vào niềm vui chiến thắng - Ảnh: Ngọc Anh

Trẻ em cũng chung niềm vui của cả nước - Ảnh: Phương Duy

Cờ Việt Nam tung bay khắp mọi nẻo đường - Ảnh: Ngọc Anh

Nhiều người đổ ra đường để đi 'bão' ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: Phương Duy

Người dân cả nước đồng loạt gửi lời chúc chiến thắng đến đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết lịch sử với Qatar Trước thềm trận đấu bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar, rất đông cư dân mạng đã viết những lời chúc mừng, động viên tinh thần gửi tới đội tuyển bóng đá nước nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u23-viet-nam-lan-nua-lap-ky-tich-nguoi-ham-mo-vo-oa-trong-hanh-phuc-268857.html