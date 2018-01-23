U23 Việt Nam lần nữa lập kỳ tích, người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc

Hôm nay (23/1), đội tuyển U23 Việt Nam một lần nữa lập nên kỳ tích khi xuất sắc chiến thắng U23 Qatar sau loạt đá luân lưu để giành vé vào trận chung kết. Người hâm mộ cả nước đã vỡ òa trong hạnh phúc.
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Sau hơn 120 phút hồi hộp theo dõi, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Trên mọi nẻo đường ở TP.HCM, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong tiếng reo hò hạnh phúc.
Sau hơn 120 phút hồi hộp theo dõi, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Trên mọi nẻo đường ở TP.HCM, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong tiếng reo hò hạnh phúc.