Truy bắt ‘sát thủ’ chém chết người trong đêm

Xã hội 31/03/2017 06:29

Trên đường từ quán cà phê trở về nhà nạn nhân bị một người lạ mặt chém trọng thương, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 30.3, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) đang lập hồ sơ điều tra, truy xét hung thủ chém chết anh Bùi Văn Hải (55 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang).

Truy bắt ‘sát thủ’ chém chết người trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 28.3, anh Hải ngồi uống cà phê ở khu vực xã Tam Hiệp (H.Châu Thành). Trong lúc anh Hải từ quán cà phê trở về nhà thì bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí chém tới tấp.

Nghe tiếng kêu cứu của anh Hải, bà Nết (66 tuổi, mẹ vợ anh Hải) chạy ra hô hoán thì tên ‘sát thủ’ tẩu thoát.

Anh Hải được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh Hải chết do đa chấn thương, suy hô hấp, mất máu.

Hiện công an đang tiến hành truy xét hung thủ để điều tra làm rõ vụ việc.  

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