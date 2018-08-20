Tranh cãi trong khu trọ, người đàn ông xăm trổ liên tục đánh tát, đạp vào bụng hai cô gái trẻ

Xã hội 20/08/2018 10:52

Đoạn clip hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều bình luận bức xúc.

Ngày 19/8, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh xích mích giữa người đàn ông xăm trổ và hai cô gái trong khu nhà trọ sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ.

Clip: Người đàn ông xăm trổ dùng vũ lực với hai cô gái vì mâu thuẫn

Một phần của vụ ẩu đả đã được camera an ninh trong dãy trọ ghi lại. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 48 phút ngày 17/8 vừa qua, trong một khu nhà trọ đã xảy ra xích mích tranh cãi giữa một người đàn ông xăm trổ và hai cô gái.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, người này đã không giữ được bình tĩnh, lao tới giật tóc, tát hai cô gái rất mạnh. Trước hành động hung hăng của người đàn ông, những người có mặt trong khu trọ đều sợ hãi không dám can ngăn, cố gắng né tránh phiền phức.

Tranh cãi trong khu trọ, người đàn ông xăm trổ liên tục đánh tát, đạp vào bụng hai cô gái trẻ - Ảnh 1
Không biết vì nguyên nhân gì, người đàn ông liên tục đánh, tát hai cô gái - Ảnh cắt từ clip

Một người đàn ông đứng đó theo dõi sự việc sau khi không thể can ngăn và thậm chí còn bị đe dọa cũng đã rời bỏ vào trong nhà. 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc ồn ào này là gì, tuy nhiên đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động ngang ngược, dùng vũ lực với phụ nữ chân yếu tay mềm của người đàn ông xăm trổ trong clip.

Tranh cãi trong khu trọ, người đàn ông xăm trổ liên tục đánh tát, đạp vào bụng hai cô gái trẻ - Ảnh 2
Hành động của người đàn ông xăm trổ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

"Đàn ông gì mà lại đánh phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Đúng là đáng xấu hổ"; "Có thể hai cô kia làm gì quá đáng nên anh ta mới thế, tuy nhiên động tay động chân nhiều lần như vậy với phụ nữ thật hèn hạ quá"; "Gặp loại người như vậy tốt nhất không nên tranh cãi làm gì cho thiệt thân ra"; "Chưa cần biết nguyên nhân là gì nhưng người này quá đáng thật"; "Cứ như vậy bảo sao mọi người có ác cảm với người xăm trổ"..., cộng đồng mạng đưa ra hàng ngàn bình luận bức xúc về đoạn clip.

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