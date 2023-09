Liên quan đến vụ việc cha dượng bạo hành dã man bé 3 tuổi ở thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Huyền Anh (22 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là cháu Lê Hoàng H. (SN 2015, con riêng của vợ Anh là chị Lê Thị Ngọc L.).