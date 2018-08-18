Nạn nhân là cháu Lê Hoàng H. (SN 2015, con riêng của vợ Anh là chị Lê Thị Ngọc L.).

Liên quan đến vụ việc cha dượng bạo hành dã man bé 3 tuổi ở thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Huyền Anh (22 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 11/8, do thấy bé H. quấy khóc vì không chịu ngủ nên Anh tức giận, đóng cửa phòng không cho ai vào. Gã cha dượng này còn dùng tay, dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và một cây nhôm được duỗi từ móc quần áo đánh liên tục vào người bé H. gây thương tích. Sau nhiều giờ kêu cửa không được, đến khoảng 5 giờ sáng 12/8, chị L. (vợ Anh) đến Công an thị trấn An Thới cầu cứu.

Cháu bé 3 tuổi thương tích đầy mình vì bị cha dượng đánh dã man - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường phá cửa giải cứu bé H. Lúc này, cháu bé 3 tuổi bị thương tích toàn thân, không mở mắt được. Hiện bé H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Một người hàng xóm cho biết, cháu H. thường xuyên bị Anh đánh đập mỗi khi gã đi nhậu về. Hôm 11/8 là lần bé H. bị cha dượng đánh dã man nhất. Mỗi lần như vậy chẳng ai dám can ngăn.

Theo hàng xóm, gã cha dượng bị nghiện ma túy, không có việc làm ổn định - Ảnh: Người Lao Động

Đặc biệt, Huyền Anh là đối tượng nghiện ma túy và hay quậy phá, không có công ăn việc làm ổn định. Nhắc đến mẹ bé H., không ai rõ chị này làm nghề gì, theo thông trên Người Lao Động.

Công an thị trấn An Thới cho biết, chị L. từ trong TP. Rạch Giá ra thị trấn Phú Quốc làm ăn, chung sống như vợ chồng với Huyền Anh chứ không đăng ký kết hôn. Gia đình cha mẹ đối tượng thuộc diện khó khăn ở địa phương.