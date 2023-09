Liên quan đến vụ việc cháu Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị cha dượng là Trần Bá Thịnh đánh đập đến nhập viện, ngày 3/4, Công an TX Hoàng Mai cho biết, do đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng (TX Hoàng Mai) thông tin, sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã cho Trần Bá Thịnh về nhà. Sau sự việc, cháu bé và mẹ đã chuyển về nhà ngoại sinh sống. Hiện chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà động viên và tuyên truyền để Thịnh rút kinh nghiệm.