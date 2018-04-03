Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng (TX Hoàng Mai) thông tin, sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã cho Trần Bá Thịnh về nhà. Sau sự việc, cháu bé và mẹ đã chuyển về nhà ngoại sinh sống. Hiện chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà động viên và tuyên truyền để Thịnh rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ việc cháu Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị cha dượng là Trần Bá Thịnh đánh đập đến nhập viện, ngày 3/4, Công an TX Hoàng Mai cho biết, do đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như đã đưa tin trước đó, trưa ngày 27/3, chị Hồ Thị Sẻ (33 tuổi) vừa đi làm về thì phát hiện con trai mình nằm dưới đất kêu khóc đau đớn. Còn chồng chị thì đang ngủ say trên giường, người nồng nặc mùi rượu.

Các bác sĩ chẩn đoán bé trai bị đa chấn thương phần mềm, đặc biệt là vùng mắt sưng tấy, xuất huyết dưới kết mạc, tai trái bị tổn thương - Ảnh: Internet

Chạy đến kiểm tra, chị phát hiện cháu Hiếu bị thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Khi chị Sẻ gặng hỏi thì Thịnh nói đứa trẻ bị ngã.

Sau đó, bé trai được mẹ và bà ngoại đưa đi cấp cứu trong tình trạng sợ hãi, mặt mũi thâm tím, mắt sưng vù, không nói không ăn được.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương phần mềm, đặc biệt là vùng mắt sưng tấy, xuất huyết dưới kết mạc, tai trái bị tổn thương. Sau khi thăm khám, cháu bé được điều trị và tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi các tổn thương liên quan đến não bộ.

Bé trai 2 tuổi bị cha dượng đánh đập dã man vì nghịch ngợm - Ảnh: Internet

Nghi ngờ cha dượng là người đã thực hiện hành vi bạo hành, Công an TX Hoàng Mai đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trần Bá Thịnh khai nhận đã dùng tay đánh đập con riêng của vợ, nguyên nhân vì cháu bé nghịch ngợm và phá đồ của hàng xóm.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng LĐTB&XH TX.Hoàng Mai cho biết, đối tượng Trần Bá Thịnh có tiền sử bệnh tâm thần, từng đi khám bệnh và có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Thần kinh Nghệ An.