Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm

Tin nóng 02/04/2018 18:00

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi đánh đập bé Đạt khiến nạn nhân tử vong.

Hôm nay (2/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú).

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm - Ảnh 1
Vụ việc bé trai 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Bé Đạt là con trai của chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và anh Nguyễn Ngọc Thành. Hai người đã ly hôn, cháu Đạt được tòa xử cho sống với mẹ. Tuy nhiên, chị Nga thường xuyên vắng nhà nên người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé là bà ngoại Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi).

Khoảng 1 năm trước, chị Nga và Hải nảy sinh tình cảm yêu đương, chuyển về sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở thuộc ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Cách đây không lâu, chị Nga về nhà bắt bé Đạt đi dù bà Tùng ra sức can ngăn. Theo hàng xóm, kể từ khi bé Đạt chuyển về sống chung, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm - Ảnh 2
Bà Tùng ngất xỉu khi nghe tin cháu ngoại qua đời - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi đánh đập bé Đạt khiến nạn nhân tử vong.

Hải khai nhận, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27/3, chị Nga đi làm còn Hải ở lại phòng trọ với con riêng của người tình. Hải đi mua đồ ăn sáng về cho Đạt nhưng cháu bé không chịu ăn. Hải tức giận nên dọa dẫm sẽ đánh bé.

Bị dọa nạt nhưng cháu Đạt vẫn không ăn nên Hải đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu rồi dùng chân đá thêm một cái vào hông làm Đạt ngã xuống bất tỉnh.

Thấy cháu tím tái thân thể, Hải gọi điện cho chị Nga đưa cháu Đạt đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu. Khi tới nơi, bé Đạt đã tử vong. Ngay lập tức, Hải bàn bạc với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị hàng xóm phát hiện, báo công an.

Đối tượng cũng thừa nhận đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập cháu Đạt mỗi khi bực tức. Vụ việc đang được Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm - Ảnh 3
Bé trai bị người tình của mẹ đánh đập, bắt đi quanh nhà để livestream trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Một số người dân sống gần phòng trọ của Hải cho biết, đã nhiều lần họ chứng kiến Hải bạo hành bé Đạt đến bầm tím, sưng tấy tay chân. Chiều 21/3, thấy Hải đi vắng nhưng không khóa cửa nên hàng xóm chạy sang kiểm tra. Họ phát hiện bé Đạt bị phạt quỳ ở góc phòng, mông và lưng bé trai có chi chít vết thương rớm máu, đau đớn đến không ngồi được.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm - Ảnh 4
Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ - Ảnh: Internet
Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm - Ảnh 5
Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) từng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. 'Tôi tới đám tang thì thấy Nga ngồi cắn hạt dưa, cười thản nhiên, không có giọt nước mắt nào cho con. Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì Nga xô ngã. Mẹ và chị ruột của Nga bước tới thì Nga xô xát luôn. Công an phải can thiệp', anh Thành chua xót nói.
Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) cho biết dù không được quyền nuôi con nhưng anh vẫn luôn quan tâm và thăm nom con thường xuyên. Ngoài ra, anh Thành cũng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết bé trai 8 tuổi bị bạo hành bé trai 8 tuổi bị đánh chết bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 46 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 57 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào