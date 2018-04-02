Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hôm nay (2/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú).

Khoảng 1 năm trước, chị Nga và Hải nảy sinh tình cảm yêu đương, chuyển về sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở thuộc ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bé Đạt là con trai của chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và anh Nguyễn Ngọc Thành. Hai người đã ly hôn, cháu Đạt được tòa xử cho sống với mẹ. Tuy nhiên, chị Nga thường xuyên vắng nhà nên người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé là bà ngoại Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi).

Cách đây không lâu, chị Nga về nhà bắt bé Đạt đi dù bà Tùng ra sức can ngăn. Theo hàng xóm, kể từ khi bé Đạt chuyển về sống chung, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Bà Tùng ngất xỉu khi nghe tin cháu ngoại qua đời - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi đánh đập bé Đạt khiến nạn nhân tử vong.

Hải khai nhận, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27/3, chị Nga đi làm còn Hải ở lại phòng trọ với con riêng của người tình. Hải đi mua đồ ăn sáng về cho Đạt nhưng cháu bé không chịu ăn. Hải tức giận nên dọa dẫm sẽ đánh bé.

Bị dọa nạt nhưng cháu Đạt vẫn không ăn nên Hải đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu rồi dùng chân đá thêm một cái vào hông làm Đạt ngã xuống bất tỉnh.

Thấy cháu tím tái thân thể, Hải gọi điện cho chị Nga đưa cháu Đạt đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu. Khi tới nơi, bé Đạt đã tử vong. Ngay lập tức, Hải bàn bạc với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị hàng xóm phát hiện, báo công an.

Đối tượng cũng thừa nhận đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập cháu Đạt mỗi khi bực tức. Vụ việc đang được Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé trai bị người tình của mẹ đánh đập, bắt đi quanh nhà để livestream trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Một số người dân sống gần phòng trọ của Hải cho biết, đã nhiều lần họ chứng kiến Hải bạo hành bé Đạt đến bầm tím, sưng tấy tay chân. Chiều 21/3, thấy Hải đi vắng nhưng không khóa cửa nên hàng xóm chạy sang kiểm tra. Họ phát hiện bé Đạt bị phạt quỳ ở góc phòng, mông và lưng bé trai có chi chít vết thương rớm máu, đau đớn đến không ngồi được.

Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ - Ảnh: Internet