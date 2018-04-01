Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn

Tin nóng 01/04/2018 17:13

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) cho biết dù không được quyền nuôi con nhưng anh vẫn luôn quan tâm và thăm nom con thường xuyên. Ngoài ra, anh Thành cũng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Những ngày gần đây, vụ việc cháu bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) nghi bị Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người tình của mẹ bé) bạo hành dã man dẫn đến tử vong được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiện tại, Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải để điều tra, đồng thời triệu tập Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, mẹ ruột của cháu Đạt) để lấy lời khai.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 1
Vụ việc bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Bé Đạt là con trai của chị Đoàn Thị Hồng Nga (ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và anh Nguyễn Ngọc Thành. Hai người đã ly hôn, cháu Đạt được tòa xử cho sống với mẹ. Tuy nhiên, chị Nga thường xuyên vắng nhà nên người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé là bà ngoại Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi). Cách đây không lâu, chị Nga về nhà bắt bé Đạt đi dù bà Tùng ra sức can ngăn. Khi nghe tin cháu ngoại tử vong, bà Tùng khóc ngất không nói nên lời.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 2
Bà Tùng ngất xỉu khi nghe tin cháu ngoại qua đời - Ảnh: Internet

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) cho biết dù không được quyền nuôi con nhưng anh vẫn luôn quan tâm và thăm nom con thường xuyên. "Tôi vừa mua xe đạp để làm quà sinh nhật cho con vậy mà con mất rồi. Ngày 27/3, nghe tin con trai bị đánh đập, tôi tìm đến phòng trọ của vợ thì hay tin con đã tử vong", anh Thành chua xót nói.

Ngoài ra, anh Thành cũng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. "Tôi tới đám tang thì thấy Nga ngồi cắn hạt dưa, cười thản nhiên, không có giọt nước mắt nào cho con. Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì Nga xô ngã. Mẹ và chị ruột của Nga bước tới thì Nga xô xát luôn. Công an phải can thiệp", anh Thành trao đổi trên Saostar.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 3
Anh Thành ôm di ảnh con - Ảnh: Internet
Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 4
Người cha khóc ngất khi hay tin con trai qua đời - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, Hải và chị Nga chung sống như vợ chồng ở phòng trọ thuộc ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Người dân chung xóm trọ cho biết Hải sống ở đây được hơn 1 năm. Từ khi chị Nga đưa bé Đạt về sống chung, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày 16/3, Hải đánh bé Đạt bầm tím mông rồi bắt cháu kéo quần xuống, đi lại vòng quanh phòng để livestream trên Facebook. Hình ảnh trong clip cho thấy cậu bé lết đi từng bước khó nhọc, mông hằn lên nhiều vết thương rớm máu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 5
Bé trai bị người tình của mẹ đánh đập, bắt đi quanh nhà để livestream trên Facebook - Ảnh chụp màn hình
Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 6

Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ - Ảnh: Internet

Khoảng 2 tuần trước, nhân lúc chị Nga đi làm, Hải khóa cửa lại rồi chửi mắng, đánh đập Đạt. Hàng xóm nghe cháu Đạt khóc thét và chạy sang can ngăn nhưng vì Hải khóa trái cửa nên không ai can thiệp được.

Chiều 21/3, một số hàng xóm thấy Hải đi vắng nhưng không khóa cửa nên sang hỏi thăm. Lúc này, bé trai bị phạt quỳ ở góc phòng, tay chân bầm tím, sưng tấy. Khi kéo áo lên kiểm tra, mông và lưng bé Đạt có chi chít vết thương rớm máu, đau đớn đến không ngồi được.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 7
Chị Nga và Hải thường xuyên đăng ảnh tình cảm lên Facebook - Ảnh: Internet

Ngày 27/3, Hải không đi làm mà ở lại phòng trọ với Đạt. Đến 14 giờ cùng ngày, Hải gọi điện báo chị Nga về đưa Đạt đi cấp cứu vì sức khỏe bé không tốt, thân thể tím tái. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, bé Đạt đã tử vong.

Ngay lập tức, Hải bàn bạc với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị hàng xóm phát hiện, báo công an.

Cơ quan công an đã khai quật thi thể bé trai để khám nghiệm tử thi. Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải để phục vụ điều tra.

Vụ bé 8 tuổi bị người tình của mẹ đánh chết: Cha ruột tiết lộ thông tin gây căm phẫn - Ảnh 8
Dãy trọ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Saostar
Vụ bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành đến chết: "Nó chở xác thằng bé về rồi bình thản gọi xe mai táng"

Vụ bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành đến chết: "Nó chở xác thằng bé về rồi bình thản gọi xe mai táng"

Sau khi chở thi thể bé Đ. bằng xe máy về đến nhà, Hải bình tĩnh tổ chức mai táng cho bé với lý do đứa con riêng của người tình tự té ngã khiến tử vong. Thấy sự việc bất thường, nghi đứa bé 8 tuổi bị Hải đánh đập đến chết nên người dân xung quanh khu vực liền trình báo chính quyền địa phương.

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