Hiện tại, Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải để điều tra, đồng thời triệu tập Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, mẹ ruột của cháu Đạt) để lấy lời khai.

Những ngày gần đây, vụ việc cháu bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) nghi bị Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người tình của mẹ bé) bạo hành dã man dẫn đến tử vong được dư luận đặc biệt quan tâm.

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) cho biết dù không được quyền nuôi con nhưng anh vẫn luôn quan tâm và thăm nom con thường xuyên. "Tôi vừa mua xe đạp để làm quà sinh nhật cho con vậy mà con mất rồi. Ngày 27/3, nghe tin con trai bị đánh đập, tôi tìm đến phòng trọ của vợ thì hay tin con đã tử vong", anh Thành chua xót nói.

Bé Đạt là con trai của chị Đoàn Thị Hồng Nga (ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và anh Nguyễn Ngọc Thành. Hai người đã ly hôn, cháu Đạt được tòa xử cho sống với mẹ. Tuy nhiên, chị Nga thường xuyên vắng nhà nên người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé là bà ngoại Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi). Cách đây không lâu, chị Nga về nhà bắt bé Đạt đi dù bà Tùng ra sức can ngăn. Khi nghe tin cháu ngoại tử vong, bà Tùng khóc ngất không nói nên lời.

Ngoài ra, anh Thành cũng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. "Tôi tới đám tang thì thấy Nga ngồi cắn hạt dưa, cười thản nhiên, không có giọt nước mắt nào cho con. Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì Nga xô ngã. Mẹ và chị ruột của Nga bước tới thì Nga xô xát luôn. Công an phải can thiệp", anh Thành trao đổi trên Saostar.

Anh Thành ôm di ảnh con - Ảnh: Internet

Người cha khóc ngất khi hay tin con trai qua đời - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, Hải và chị Nga chung sống như vợ chồng ở phòng trọ thuộc ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Người dân chung xóm trọ cho biết Hải sống ở đây được hơn 1 năm. Từ khi chị Nga đưa bé Đạt về sống chung, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày 16/3, Hải đánh bé Đạt bầm tím mông rồi bắt cháu kéo quần xuống, đi lại vòng quanh phòng để livestream trên Facebook. Hình ảnh trong clip cho thấy cậu bé lết đi từng bước khó nhọc, mông hằn lên nhiều vết thương rớm máu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Bé trai bị người tình của mẹ đánh đập, bắt đi quanh nhà để livestream trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ - Ảnh: Internet

Khoảng 2 tuần trước, nhân lúc chị Nga đi làm, Hải khóa cửa lại rồi chửi mắng, đánh đập Đạt. Hàng xóm nghe cháu Đạt khóc thét và chạy sang can ngăn nhưng vì Hải khóa trái cửa nên không ai can thiệp được.

Chiều 21/3, một số hàng xóm thấy Hải đi vắng nhưng không khóa cửa nên sang hỏi thăm. Lúc này, bé trai bị phạt quỳ ở góc phòng, tay chân bầm tím, sưng tấy. Khi kéo áo lên kiểm tra, mông và lưng bé Đạt có chi chít vết thương rớm máu, đau đớn đến không ngồi được.

Chị Nga và Hải thường xuyên đăng ảnh tình cảm lên Facebook - Ảnh: Internet

Ngày 27/3, Hải không đi làm mà ở lại phòng trọ với Đạt. Đến 14 giờ cùng ngày, Hải gọi điện báo chị Nga về đưa Đạt đi cấp cứu vì sức khỏe bé không tốt, thân thể tím tái. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, bé Đạt đã tử vong.

Ngay lập tức, Hải bàn bạc với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị hàng xóm phát hiện, báo công an.

Cơ quan công an đã khai quật thi thể bé trai để khám nghiệm tử thi. Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải để phục vụ điều tra.