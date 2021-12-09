TP.HCM ra quy trình xứ lý nếu phát hiện học sinh mắc Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp

Cụ thể, khi phát hiện HS mắc Covid-19 tại cơ sở giáo dục phải thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh HS. Tiếp tục cách ly tạm thời F0. Thông báo ngay đến trạm y tế, trung tâm y tế địa phương nơi cơ sở giáo dục trú đóng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo báo Người Lao động đưa tin, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa phối hợp với Sở Y tế TP tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, trong đó có quy trình xứ lý nếu phát hiện HS mắc Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa HS về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận xử lý theo quy định.

Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0: Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 dưới 96% thì liên hệ và chuyển F0 đến bệnh viện có khoa/đơn vị Covid-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 gần nhất bằng xe cấp cứu.

Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ HS, GV (mẫu gộp không quá 3 người). Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu trường hợp trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô:

2 lớp cùng tầng: xét nghiệm kiểm tra cho HS, GV của tất cả các lớp học trên cùng tầng;

2 lớp khác tầng, cùng khối nhà: xét nghiệm kiểm tra cho HS, GV của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà;

2 lớp khác khối nhà: nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ HS, GV của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì xử lý theo lớp học.

Theo dõi F1: Tất cả HS, GV trong cùng lớp học với F0 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. F1 đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3,7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp xét nghiệm ngay kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

F1 chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền: Cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư trú, xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

Riêng với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: nếu có 1 ca dương tính thì cho toàn bộ HS trong cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.

Sắp tới, ngày 13/12, TP.HCM sẽ thí điểm dạy học trực tiếp trong 2 tuần đối với khối lớp 9 và 12. Trong khi đó, lớp 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ tạm hoãn đến trường theo quyết định của UBND TP.HCM.