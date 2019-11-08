TP.HCM: Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị chôn ở công trình xây dựng

Xã hội 08/11/2019 16:32

Trong lúc dọn dẹp mặt bằng tại công trường xây dựng, một nhóm công nhân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vùi lấp dưới đất khiến nhiều người bàng hoàng.

Khoảng 9 giờ ngày 8/11, một nhóm công nhân ở quận Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện thi thể bé sơ sinh khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo đó, nhóm công nhân đang dọn dẹp mặt bằng tại công trình xây dựng trên đường Đinh Thị Thi, đoạn giao với quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) thì bất ngờ xe múc gặp dấu hiệu bất thường, không thể tiếp tục thi công.

Nhóm công nhân kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện phía trước có một bọc nilon bị vùi lấp dưới lớp đất, bên trong là thi thể bé sơ sinh, theo Tuổi Trẻ.

TP.HCM: Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị chôn ở công trình xây dựng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm sơ bộ, bước đầu xác định thi thể là một bé trai mới sinh được khoảng vài ngày, đang trong giai đoạn phân hủy. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, người dân TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác. 

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/10, tại đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) một người dân đi nhặt rác phát hiện một túi nilon đựng tấm chăn bị bỏ trong thùng rác.

Người này mở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã đặt thùng quyên góp để làm thủ tục mai táng cho cháu bé.

Quyên góp tiền mai táng cho bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Đắk Lắk

Quyên góp tiền mai táng cho bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Đắk Lắk

Đi nhặt rác, một người dân tá hỏa phát hiện bé sơ sinh tử vong trong thùng rác để bên đường. Nhiều người có mặt ở hiện trường đã quyên góp tiền để làm thủ tục mai táng cho bé.

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