Trên đường đi ăn đám cưới về, gia đình 3 người bị lũ cuốn tử vong. Hiện thi thể bé gái 7 tuổi vẫn chưa được tìm thấy.

Nhiều giờ qua, lực lượng chức năng huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể bé gái 7 tuổi bị lũ cuốn tử vong cùng với bố mẹ.

Các nạn nhân được xác định bao gồm ông Hoàng Văn Trinh cùng vợ là bà Hoàng Thị Thủy (đều 47 tuổi, ngụ thôn Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên) và con gái 7 tuổi.

Gia đình 3 người đi ăn cưới về bị lũ cuốn tử vong - Ảnh: Internet

Theo Tuổi trẻ, vào chiều tối 9/9, gia đình ông Trinh cùng nhau đi ăn cưới ở thôn bên cạnh. Khi về qua cầu tràn Minh Tiến, nước lũ dâng cao bất ngờ khiến cả gia đình 3 người và xe máy bị cuốn trôi.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 11 giờ hôm sau (10/9), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể vợ chồng ông Trinh. Tuy nhiên, thi thể bé gái vẫn chưa được tìm thấy.

Hồi tháng 7, tại Yên Bái cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự. Theo đó, chị H.T.C (sinh năm 1995, trú xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) không may bị lũ cuốn trôi khi đang đi mua thuốc cho con.

Mưa lũ tại Yên Bái hồi tháng 7 gây thiệt hại lớn về người và của - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/7, chị C. đi mua thuốc cho con. Khi đến khu vực thôn Cây Mơ, chị bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

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