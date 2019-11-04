Vĩnh Phúc: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 4 tuổi sau nhiều giờ mất tích

Xã hội 04/11/2019 14:34

Sau giờ mất tích, bé trai 4 tuổi được phát hiện chết đuối thương tâm dưới sông Lô. Trước đó, người nhà đã trình báo với cơ quan chức năng việc bé T. mất tích.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em N.Đ.T (4 tuổi). Trước đó, vào ngày 2/11, Công an xã Đôn Nhân nhận được tin báo con mất tích của anh Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ thôn Hạ, xã Đôn Nhân). Theo thông tin từ gia đình anh Tuấn, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bé T. đang chơi cùng bà nội và một số bạn nhỏ khác thì bỗng dưng mất tích.

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Bé trai 4 tuổi được phát hiện đuối nước thương tâm ở con sông gần nhà sau nhiều giờ mất tích - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Sông Lô đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể bé T. dưới sông Lô, cách nhà khoảng 100m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đuối nước.

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng vừa xảy ra vụ trẻ em đuối nước tương tự. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 21/9, chị Lâm Thị Nương (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) không nhìn thấy con trai Đ.M.K (10 tuổi).

Vĩnh Phúc: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 4 tuổi sau nhiều giờ mất tích - Ảnh 2
Người mẹ khóc hết nước mắt khi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể con trai 10 tuổi dưới mương nước - Ảnh: Internet

Mặc dù chị Nương đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con. Vào thời điểm xảy ra sự việc, một số người dân sống gần đó nhìn thấy bé K. nghịch nước mưa gần mương thoát nước. Sau khi nhận được tin từ gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm. Đến chiều 22/9, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở vị trí cách nhà hơn 30km.

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Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng lên đến hàng trăm người nhưng vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích. Trước khi mất tích, em được nhìn thấy nghịch nước mưa gần mương thoát nước.

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Từ khóa:   Vĩnh Phúc bé trai mất tích trẻ em đuối nước

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