Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, người dân trong hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lập tức báo chính quyền địa phương.

Mới đây, tại phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin trên VTC News, khoảng 19 giờ 40 ngày 7/10, người dân trong hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng các tông nên báo công an.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong thùng các tông - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt lập biên bản, đưa bé trai vào bệnh viện kiểm tra. Bé trai nặng khoảng 2,4kg, toàn thân dính bụi đất, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện UBND phường 21 đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai. Nếu hết ngày 15/10 vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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