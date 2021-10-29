TP.HCM 'mở cửa' thận trọng, không ồ ạt: Những hoạt đồng nào được nới lỏng từ 28/10?

Xã hội 29/10/2021 10:12

Sở Y tế TP.HCM đề xuất nới lỏng, mở vũ trường, karaoke, quán bar, bán hàng rong.. có điều kiện.

Dẫn tin từ Người Lao Động, trong tờ trình khẩn về việc triển khai thực hiện nghị quyết 128 gửi UBND TP.HCM ngày 28/10, Sở Y tế đề xuất mở vũ trường, karaoke, quán bar, bán hàng rong.. có điều kiện.

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Hướng dẫn các biện pháp thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ với từng loại hình hoạt động theo đề xuất của Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ thông tin thêm về tờ trình như sau:

Sở Y tế đề xuất UBND TP.HCM các điều kiện để mở lại 4 hoạt động theo nghị quyết 128, gồm: 

- Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.

- Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định.

- Cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc).

- Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo...

Theo từng loại hình hoạt động sẽ có từng biện pháp nới lỏng cụ thể theo từng cấp độ (có 4 cấp độ). Trong đó có quy định rõ số lượng người tập trung, tình trạng tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19, từng nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh...

Riêng hoạt động cửa hàng dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao và bán hàng rong, vé số dạo sẽ ngừng hoạt động nếu dịch ở cấp 4.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, VOV thông tin, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vào sáng 30/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoà Bình cho biết: "Tinh thần là không phải ngay sau ngày 30/9 dân toàn thành phố tất cả hoạt động ồ ạt mở mà chúng ta sẽ phải thận trọng từng bước có lộ trình để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân là trên hết. Trong phần mục tiêm chủng nhằm đưa sinh hoạt người dân bước sang trạng thái bình thường mới nhưng không có nghĩa là người dân sẽ được ra đường với số lượng lớn ngay một lúc. Chúng ta phải tính toán cái này".

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