TP.HCM lần đầu phủ 'màu xanh' sau nhiều tháng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Xã hội 08/01/2022 14:22

Lần đầu tiên dịch tại thành phố ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) sau hơn 3 tháng mở cửa và chỉ còn 4 quận, huyện là "vùng vàng".

Theo VTC news đưa tin, ngày 8/1, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký văn bản thông báo cấp độ dịch tại TP.HCM trong tuần qua. Theo đó, tính đến ngày 6/1, tình hình dịch tại TP.HCM đang ở cấp độ 1 sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2. Đây là lần đầu tiên TP.HCM trở thành vùng xanh. 

Ở cấp quận huyện, có 18 địa phương đạt cấp độ 1 gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

4 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức. Trong đó, TP. Thủ Đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. 

Với cấp phường, xã, thành phố hiện có 235 địa phương ở cấp độ 1; 74 địa phương cấp độ 2, 3 địa phương cấp độ 3. 

TP.HCM lần đầu phủ 'màu xanh' sau nhiều tháng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1
Bản đồ cấp độ dịch tại 22 quận huyện TP.HCM - Nguồn: Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch, ngày 7/1,  ông Phạm Đức Hải - Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, số ca tử vong ngày 6/1 xuống mức thấp nhất trong suốt 175 ngày qua, kể từ 16/7/2021 đến 6/1/2022.

Đến 18h ngày 6/1, TP.HCM có 507.083 ca mắc COVID-19. Thành phố đang điều trị 5.061 bệnh nhân, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

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Theo kế hoạch ban hành mới nhất, các biện pháp hành chính áp dụng chung cho toàn Thủ đô Hà Nội tương ứng cấp độ dịch COvid-19 cấp 2. Tuy nhiên, có một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4.

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