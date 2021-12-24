TP.HCM: Hỗ trợ tiền ăn cho F0 và F1 điều trị cách ly y tế từ ngày 27/4 đến 31/12

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp là F0 có thời gian cách ly, điều trị từ ngày 27/4 đến 31/12.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, mới đây, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM có công văn gửi đến TP. Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn hướng dẫn việc chi hỗ trợ cho người nhiễm COVID-19 đang điều trị, cách ly y tế. Cụ thể, các đối tượng được nhận hỗ trợ gồm trẻ em (người dưới 16 tuổi), người cao tuổi, người khuyết tật (quy định tại Nghị định 20/2021) và người điều trị, cách ly do nhiễm COVID-19 là F0, F1.

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp F0 có thời gian cách ly, điều trị từ ngày 27/4 đến 31/12, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị không vượt quá 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp F1 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều trị từ ngày 27/4 đến 31/12, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 21 ngày.

Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 được hỗ trợ thêm 1 triệu/người. Nhân viên y tế đang chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng - Ảnh: Internet Hồ sơ đề nghị gồm: - Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu tại quyết định 23 của Thủ tướng. - Giấy ra viện hoặc giấy chứng tử của cơ sở y tế hay văn bản xác nhận của cơ sở y tế. - Bản sao một trong các giấy tờ như giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND/CCCD, thẻ BHYT, giấy xác nhận mức độ khuyết tật. - Phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thức cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 6/11. TP.HCM gửi Thủ tướng đơn xin cung cấp oxy y tế vì nhu cầu điều trị đang tăng cao - Ảnh: Internet Theo thông tin của báo Kinh tế và Đô thị, Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Hoà Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND TP cũng vừa gửi Thủ tướng hôm 23/12 về việc thiếu oxy y tế cung cấp phục vụ điều trị F0 trên địa bàn. Trong khi F0 điều trị tại TP và một số tỉnh lân cận đang có chiều hướng tăng nhanh, nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị tăng cao. Hiện, các cơ sở y tế tại TP có nhu cầu sử dụng khoảng 170 tấn oxy lỏng mỗi ngày, dự báo thời gian tới tăng khoảng 350 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ còn 5 đơn vị có khả năng cung cấp oxy lỏng khoảng 150 tấn mỗi ngày. Do đó, TP kiến nghị Thủ tướng có biện pháp chỉ đạo nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy cho các cơ sở y tế tại TP, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Vé máy bay Tết giảm mạnh nhưng vẫn “ế”, nhiều người đắn đo chuyện về quê vì “ngại” cách ly Không giống tình cảnh chen chúc, “cháy vé” về quê ăn Tết như những năm trước, năm nay, các hãng hàng không dù đã giảm giá mạnh vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 nhưng vẫn “ế” vì nhiều người lo ngại phải cách ly khi về quê.

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