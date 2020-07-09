TP.HCM: Bỏ lại đôi dép cùng chiếc balo, nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử

Xã hội 09/07/2020 15:05

Lực lượng PCCC Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử. Tại hiện trường, công an thu giữ một đôi dép và chiếc balo của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên bỏ lại balo và đôi dép nhảy cầu Bình Triệu tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Nhiều người thấy vậy tri hô, chạy đến can ngăn nhưng không kịp. 

Nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tạm thu giữ chiếc balo và đôi dép của nạn nhân để phục vụ điều tra và liên hệ người thân. 

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Công an quận Bình Thạnh đang tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử - Ảnh: Tổ Quốc

Đầu tháng 6 vừa qua, tại khu vực cầu Bình Triệu cũng xảy ra vụ nam sinh viên nhảy cầu tự tử khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 15 ngày 3/6, người dân đi trên cầu Bình Triệu hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn. Lúc này một tài xế xe ôm chạy tới can ngăn nhưng không kịp, nam thanh niên đã nhảy xuống sông và chìm mất tích sau đó. 

Nhận tin báo, lực lượng Cứu hộ cứu nạn (thuộc PCCC Công An quận Bình Thạnh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại một chiếc balo và đôi dép trên thành cầu. Trong balo có một thẻ sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa mang tên Đ.N.T. (sinh viên khoa Cơ khí). Đến chiều ngày 5/6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.

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