Vừa được cứu sống sau khi uống thuốc tự tử tại nhà, nữ nhân viên y tế bất ngờ nhảy lầu tự tử tại bệnh viện lúc giữa đêm.

Mới đây, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận vụ một người nhảy lầu tự tử khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vào tối 6/7.

Nạn nhân là chị N.T.T (27 tuổi), từng là kỹ thuật viên làm việc tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện quận 3, TP. HCM. Trước đó, vào đêm 6/7, người nhà phát hiện chị T. uống thuốc tự tử tại nhà ở TP. Long Khánh (Đồng Nai) nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện nơi người phụ nữ nhảy lầu tự tử sau khi được cứu sống - Ảnh: Internet

Nhờ được đưa vào viện kịp thời nên nạn nhân được cứu sống. Thế nhưng, đến nửa đêm chị T. bất ngờ lao ra ngoài, nhảy xuống lầu dẫn đến tử vong.

Theo thông tin trên Người lao động, từ năm 2014, chị T. làm việc trong vai trò kỹ thuật viên ở Khoa Xét nghiệm tại Bệnh viện quận 3. Thời gian gần đây, chị T. nghỉ việc. Bên cạnh đó, chị còn mắc chứng trầm cảm.

Hồi tháng 1 vừa qua, tại chung cư Bình Trị Đông, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP. HCM) cũng vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy lầu tự sát.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 16/1, người dân nghe tiếng động mạnh phát ra từ tòa nhà nên đến kiểm tra. Mọi người bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh chiếc ô tô nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Bà B. tự tử sau nhiều năm mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân được xác định là bà T.T.B (63 tuổi, sống tại chung cư), mắc bệnh hiểm nghèo hơn 10 năm nay. Bệnh viện vừa trả về không lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

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