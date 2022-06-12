Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt, nguy kịch tính mạng.

Theo Tiền Phong, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt, nguy kịch tính mạng. Bệnh nhi là bé gái H.T.K.L. (2 tuổi, ngụ ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM). Khai thác bệnh sử ghi nhận trong lúc chơi ở nhà trẻ, bệnh nhi tới gần chiếc ba lô có dây treo ở vách tường. Cháu vô tình đưa đầu vào vòng dây ba lô qua cổ và xoay người khiến dây ba lô siết cổ.

Bệnh nhi đã hoảng loạn tìm cách để thoát ra nhưng càng xoay người thì dây ba lô lại quấn thêm và siết càng chặt vào cổ. Trẻ đã may mắn được bảo mẫu phát hiện gỡ dây ba lô và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu. Theo BS Minh Tiến, thời điểm nhập viện bệnh nhi trong tình trạng tím tái, lơ mơ, mê, gồng chi, trợn mắt, thở yếu. Ngoài ra trẻ có những chấm xuất huyết quanh 2 mắt, trán và 2 bên má. Bên cạnh đó, trẻ còn có vết xây xát da vùng cổ bên phải dài 4 cm, rộng 0,5 cm.

Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và đã qua nguy kịch - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Cũng thông tin về vụ việc, theo báo Pháp luậT TP.HCM, bệnh nhi được chẩn đoán tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu oxy não, được đặt nội khí quản giúp thở, chống gồng giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải, kháng sinh. Xét nghiệm khí máu động mạch cho thấy có tình trạng toan chuyển hóa, tổn thương gan. Kết quả sau hơn 1 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, thở oxy sau đó thở khí trời, tỉnh táo bú khá. Bác sĩ lưu ý phụ huynh mùa hè sắp tới ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, phụ huynh nên chú ý đến những tai nạn sinh hoạt trong nhà, nhà trẻ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên luôn có người trông coi trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Hàng năm cứ vào dịp hè, BV Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận các trẻ ngạt nước, ong đốt, rắn cắn, phỏng, điện giật, uống nhầm hóa chất, dị vật đường thở, sặc sữa, sặc cháo, tai nạn té ngã, vết thương do vật sắc nhọn,… nên phụ huynh có con nhỏ hết sức cẩn thận thiết kế “ngôi nhà an toàn” cho trẻ “chơi, quậy phá” mà không phải lo lắng nhiều.

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