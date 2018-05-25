TPHCM: Áp dụng phương pháp đa ngành trong điều trị bệnh lý tâm thần ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành viên

Xã hội 25/05/2018 10:27

Theo thống kê, những năm gần đây số lượng trẻ nhỏ và trẻ đi khám tâm thần tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM không ngừng tăng lên. Với đối tượng hướng đến chủ yếu là trẻ em, khoa Sức khỏe tâm trí Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM đã tự thiết kế và xây dựng mô hình mới trong tư vấn, điều trị các bệnh lý tâm thần.

Học hỏi ý tưởng mô hình đa ngành ở nước ngoài

Từng làm bác sĩ Nội trú tại khoa Tâm bệnh trẻ em và vị thành niên Bệnh viện Théophile Roussel Đại học Paris (Pháp), Nguyên là Phó trưởng khoa Tâm lý tâm thần Trẻ em Bệnh viện tâm thần TP.HCM, khi giữ chức vụ Trưởng khoa Sức khỏe tâm trí tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM, Bác sĩ Lâm Hiếu Minh đã nhen nhóm ý tưởng xây dựng mô hình điều trị các bệnh lý tâm thần bằng phương pháp đa ngành.

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Lâm Hiếu Minh cho biết khoa Sức khỏe tâm trí được thành lập từ tháng 10/2016; chuyên khám, điều trị và tư vấn trẻ em và kể cả người lớn có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong đó, đối tượng chủ yếu khoa hướng đến là trẻ em.

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Nhiều trẻ có biểu biện tự kỷ hoặc bất thường về tâm lý đều được cha mẹ đưa đến khoa Sức khỏe tâm trí - Ảnh: Hồng Ngân

Đa ngành là việc kết hợp nhiều người có cùng chuyên môn về một vấn đề. Trên cơ sở đó, chúng tôi có một đội ngũ đa ngành để đánh giá, chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm bác sĩ, chuyên viên tâm lý, giáo viên giáo dục đặc biệt, giáo viên chỉnh âm, nhân viên công tác xã hội… cùng công tác trong một khoa.

Ví dụ, một trẻ có dấu hiệu tự kỷ, chúng tôi sẽ thăm khám. Nếu bé có rối loạn hành vi, rối loạn giấc ngủ sẽ được cho thuốc. Song song đó, chuyên viên tâm lý sẽ cho bé thực hiện các bài kiểm tra để xem xét can thiệp các vấn đề tâm lý. Tiếp theo, chuyên viên giáo dục đặc biệt sẽ tiến hành dạy cháu” – Bác sĩ Lâm Hiếu minh thông tin.

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Bác sĩ Lâm Hiếu Minh - Trưởng khoa Sức khỏe tâm trí Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng - Ảnh: Hồng Ngân

Chia sẻ về ý tưởng mô hình của mình, Bác sĩ Lâm Hiếu Minh không ngừng thể hiện nhiệt huyết khi kể lại quá trình đề xuất ý tưởng lên Ban lãnh đạo bệnh viện, tập hợp đội ngũ y bác sĩ và nhân sự ở nhiều mảng trong cùng một lĩnh vực vừa kết hợp đánh giá và điều trị cho trẻ em.

Tạo điều kiện để bệnh nhi có không gian và môi trường điều trị bệnh

Bác sĩ Lâm Hiếu Minh cho biết, trẻ em điều trị tại khoa Sức khỏe tâm trí chủ yếu là trẻ tự kỷ, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập, rối loạn cảm xúc. Có trẻ khi đến khám bệnh đã trở nặng và phải điều trị trong thời gian dài. Để tạo không gian gần gũi, khoa khám bệnh được thiết kế không quá giống bệnh viện và được chia thành từng phòng điều trị riêng biệt cho trẻ.

Thời điểm gần thi cử, áp lực học hành đè nặng dẫn đến số lượng bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi đi học đến khám tăng nhiều. Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại khoa là trẻ 6 tháng tuổi. Khi thấy trẻ có biểu hiện mất ngủ, thời gian ngủ ít (6 – 7 giờ mỗi ngày), động kinh, các bác sĩ sẽ tiếp nhận điều trị.

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Một chuyên viên tâm lý đang điều trị cho bệnh nhi trong phòng trị liệu trò chơi - Ảnh: Hồng Ngân

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Vườn nông nghiệp trị liệu và sân thể thao trị liệu ngay trong bệnh viện để bệnh nhi có thể làm quen với các hoạt động thực tế bên ngoài - Ảnh: Hồng Ngân

Không chỉ đặc trưng là đội ngũ đa ngành trong việc khám và điều trị cho người bệnh, các chuyên viên công tác xã hội còn liên hệ nhiều tổ chức phi chính phủ, mạnh thường quân tài trợ cơ sở vật chất và kinh phí cho các bệnh nhi trong khoa. 

TPHCM: Áp dụng phương pháp đa ngành trong điều trị bệnh lý tâm thần ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành viên - Ảnh 6
Được sự tài trợ của Tổ chức Cô nhi Thế giới (WWO), thư viện đồ chơi tại Khoa Sức khỏe tâm trí đã được khánh thành vào tháng 4/2018 - Ảnh: Khoa Sức khỏe tâm trí
TPHCM: Áp dụng phương pháp đa ngành trong điều trị bệnh lý tâm thần ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành viên - Ảnh 7
Khu vực điều trị bán trú cho trẻ bại não của khoa luôn có các tình nguyện viên trong và ngoài nước hỗ trợ - Ảnh: Hồng Ngân

Phát hiện và điều trị các bệnh lý tâm thần ở trẻ em hiện vẫn là vấn đề mới mẻ tại Việt Nam, chính vì lý do này, các bác sĩ và chuyên gia tại khoa Sức khỏe tâm trí Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã hướng đến mục tiêu xây dựng phương pháp đa ngành ngay từ ban đầu vào tạo mọi điều kiện để bệnh nhân nói chung và trẻ em nói riêng được tiếp nhận điều trị một cách tốt nhất.

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