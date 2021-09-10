TP.HCM: Ai đủ điều kiện được cấp 'thẻ xanh COVID-19' và được làm gì sau ngày 15/9?

Xã hội 10/09/2021 08:32

Ngày 8/9, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch sau 15/9. Trong tờ trình, Sở Y tế đưa phương án giãn cách xã hội gắn liền với "thẻ xanh COVID-19".

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, cụ thể là thành phố sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa.

Người dân sẽ sử dụng "thẻ xanh COVID-19" để tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch. Qua đó, thành phố sẽ phân loại các ngành nghề, đơn vị theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch, theo các tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động.

Theo dự thảo điều kiện sử dụng "thẻ xanh COVID-19" trong tờ trình mà Sở Y tế đưa ra, đối tượng được áp dụng là người đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vắc xin và đủ thời gian để tạo kháng thể. Ví dụ là 2 tuần sau mũi 2 với vắc xin Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng cũng là đối tượng được sử dụng "thẻ xanh COVID-19".

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Các hoạt động người có 'thẻ xanh COVID-19' được thực hiện trong chỉ thị 15 - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong điều kiện người sống ở địa phương thực hiện chỉ thị 15, F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi, không bệnh nền được tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài.

F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người chỉ tiêm 1 mũi thì được tham gia các hoạt động nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi du lịch, đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc trực tiếp.

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Các hoạt động người có 'thẻ xanh COVID-19' được thực hiện trong chỉ thị 16 - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong điều kiện người sống ở địa phương thực hiện chỉ thị 16, F0 khỏi bệnh hoặc người đã tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi, không bệnh nền được tham gia các hoạt động nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám…, được đi học, đi làm hoặc đi công tác nội địa.

F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người chỉ tiêm 1 mũi vắc xin hạn chế tham gia các hoạt động nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, tuân thủ 5K và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

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