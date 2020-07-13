Nhìn thấy 2 người phụ nữ nhảy xuống kênh tự tử, người dân nhanh chóng lao xuống vớt và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Vào khoảng 21 giờ ngày 12/7, người dân ở khu vực kênh Tàu Hủ phát hiện 2 người phụ nữ nhảy xuống kênh tự tử. Vụ việc khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào thời gian trên người dân tại khu vực kênh Tàu Hủ gần chung cư 481 Ba Đình, phường 9, quận 8 (TP. HCM) thấy 2 người phụ nữ đang cãi nhau. Sau đó, cả hai bất ngờ leo qua lan can rồi nhảy xuống nước.

Khu vực người dân phát hiện 2 người phụ nữ nhảy xuống kênh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng lao xuống kênh vớt được 1 người, đưa đi cấp cứu. Nạn nhân còn lại mất tích, mọi người không tìm thấy nên gọi điện cho cơ quan chức năng trình báo.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng chữa cháy Công an TP. HCM đã điều động nhiều chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương. Nạn nhân tử vong được xác định là bà T.T.M.T (41 tuổi, ngụ quận 8).

Cách đây không lâu, tại quận 2, TP. HCM cũng vừa xảy ra vụ việc một thanh niên nhảy cầu tự tử. Vào khoảng 15 giờ ngày 10/7, một thanh niên đi bộ trên cầu (hướng quận 2 về Bình Thạnh) rồi dừng lại, nhìn xuống sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể thanh niên nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Sau đó, thanh niên này bỏ lại đôi dép và balo trên cầu rồi nhảy xuống sông khiến người đi đường hoảng hốt. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Do nước chảy khá siết, nạn nhân bị nhấn chìm và cuốn trôi mất nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

TP. HCM: Đang đi xe máy, nam thanh niên bất ngờ xuống xe rồi nhảy cầu tự tử Khi chạy xe đến giữa cầu Phú Mỹ, nam thanh niên bất ngờ xuống xe, nhảy sông tự tử trước sự bàng hoàng của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tp-hcm-dang-cai-nhau-2-nguoi-phu-nu-dot-ngot-nhay-xuong-kenh-1-nguoi-tu-vong-368691.html