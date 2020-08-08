Tối 8/8, Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Bắc Giang, Khánh Hòa

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 810 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 8/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công 21 ca nhiễm Covid-19 mới gồm: tại Đà Nẵng (15), Quảng Nam (2), Bắc Giang (2), Khánh Hoà (1) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

CA BỆNH 790 (BN790) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương. Ngày 6/8, bệnh nhân từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Bệnh nhân đươc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 791 (BN791) tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà, là F1 của BN751.

CA BỆNH 792 và 796 (BN792 và BN796) tại Quảng Nam: 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

CA BỆNH 793-794 (BN793-794) tại Bắc Giang: đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 795 và 797-810 (BN795 và BN797-810) tại Đà Nẵng: gồm 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca là bệnh nhân, 13 ca là F1.

Tối 8/8, Bộ y tế công bố 21 ca nhiễm Covid-19 mới - Ảnh: Internet

Tổng số ca mắc: 810 ca - Tính đến 18h ngày 08/8: Việt Nam, có tổng cộng 810 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. - Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 353 ca. - Tính từ 6h đến 18h ngày 08/8: 21 ca mắc mới. Về số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 166.521, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.929 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.446 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 135.146 Tình hình điều trị: - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca. - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 30 ca. - Số ca tử vong: 10 ca. - Số ca điều trị khỏi: 395 ca.

Quảng Trị: Nâng mức cảnh báo, phong tỏa 3 địa điểm sau khi có ca nhiễm Covid-19 Tỉnh Quảng Trị đã cho phong tỏa 3 địa điểm là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao sau khi địa phương phát hiện các ca dương tính với Covid-19.

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