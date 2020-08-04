Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 670 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
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Trong số 18 ca nhiễm Covid-19 mới được Bộ y tế công bố vào tối 4/8, có 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai và 1 ca từ Guinea Xích đạo về.
1. CA BỆNH 653-668 (BN 653-668): tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 8-93, trong đó:- 8 bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung.
- 5 bệnh nhân là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng
- 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
- 1 bệnh nhân là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
- 1 bệnh nhân ở quận Cẩm Lệ (là bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bệnh nhân khám ngoại trú Bệnh viện Gia Đình).
2. CA BỆNH 669 (BN669): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần BN510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
3. CA BỆNH 670 (BN670): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 (trước đó đã ghi nhận 20 ca dương tính trên chuyến bay này). Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân là dương tính SARS-CoV-2.
1. Tổng số ca mắc: 670 ca
- Tính đến 18h ngày 04/8: Việt Nam có tổng cộng 670 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay:222 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 04/8: 18 ca mắc mới.
2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 133.279, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.258
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.427
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 111.594
3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình: BN398 (nam, 25 tuổi), BN399 (nam, 25 tuổi), BN400 (nam, 25 tuổi), BN401 (nam, 24 tuổi).
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 18 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 13 ca.
- Số ca tử vong: 8 ca.
- Điều trị khỏi: 378 ca.