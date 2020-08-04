1. CA BỆNH 653-668 (BN 653-668) : tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 8-93, trong đó:- 8 bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung.

Trong số 18 ca nhiễm Covid-19 mới được Bộ y tế công bố vào tối 4/8, có 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai và 1 ca từ Guinea Xích đạo về.

- 5 bệnh nhân là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng

- 1 bệnh nhân là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

- 1 bệnh nhân ở quận Cẩm Lệ (là bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bệnh nhân khám ngoại trú Bệnh viện Gia Đình).

2. CA BỆNH 669 (BN669): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần BN510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

3. CA BỆNH 670 (BN670): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 (trước đó đã ghi nhận 20 ca dương tính trên chuyến bay này). Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân là dương tính SARS-CoV-2.

Bộ y tế công bố thêm 18 ca nhiễm Covid-19 mới - Ảnh minh họa: Internet