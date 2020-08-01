Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 586 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
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18 giờ ngày 1/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 28 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 586.
Trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng; 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.
CA BỆNH 559-560 (BN 559-560): ghi nhận tại Trà Vinh, cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.
CA BỆNH 561-565 (BN 561-565): ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (3 người chăm sóc bệnh nhân; 1 tiếp xúc bệnh nhân; 2 là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).
CA BỆNH 566 (BN566): ghi nhận tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc BN522, bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).
CA BỆNH 567-568 (BN 567-568): ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 chăm sóc tại khoa Thận - Nội tiết, 1 chăm sóc tại khoa Ngoại - Thần kinh). Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
CA BỆNH 569-586 (BN569-586): ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (6 khoa Nội Thần kinh, 3 khoa Ung bướu, 1 khoa Lão khoa, 1 khoa Cấp cứu) và 7 ca tại Đà Nẵng (2 quận Hải Châu, 2 quận Liên Chiểu, 2 quận Cẩm Lệ, 1 huyện Hoà Vang).
1. Tổng số ca mắc: 586 ca
- Tính đến 18h ngày 01/8: Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc COVID-19, trong đó 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 142 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 01/8: 28 ca mắc mới.
2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 91.462, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.063
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 72.446
3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 8 ca.
- Số ca tử vong: 3 ca.
- Điều trị khỏi: 373 ca