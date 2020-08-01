Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 586 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

18 giờ ngày 1/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 28 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 586.

Trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng; 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Bộ y tế thông báo thêm 28 ca nhiễm Covid-19 mới - Ảnh minh họa: Internet

CA BỆNH 559-560 (BN 559-560): ghi nhận tại Trà Vinh, cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.

CA BỆNH 561-565 (BN 561-565): ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (3 người chăm sóc bệnh nhân; 1 tiếp xúc bệnh nhân; 2 là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

CA BỆNH 566 (BN566): ghi nhận tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc BN522, bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).

CA BỆNH 567-568 (BN 567-568): ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 chăm sóc tại khoa Thận - Nội tiết, 1 chăm sóc tại khoa Ngoại - Thần kinh). Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 569-586 (BN569-586): ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (6 khoa Nội Thần kinh, 3 khoa Ung bướu, 1 khoa Lão khoa, 1 khoa Cấp cứu) và 7 ca tại Đà Nẵng (2 quận Hải Châu, 2 quận Liên Chiểu, 2 quận Cẩm Lệ, 1 huyện Hoà Vang).

1. Tổng số ca mắc: 586 ca - Tính đến 18h ngày 01/8: Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc COVID-19, trong đó 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. - Số lượng ca mắc mới liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 142 ca. - Tính từ 6h đến 18h ngày 01/8: 28 ca mắc mới. 2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 91.462, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.063 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 72.446 3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca. - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 8 ca. - Số ca tử vong: 3 ca. - Điều trị khỏi: 373 ca

Thái Bình: Phong tỏa một thôn, cách ly 280 hộ dân Lực lượng chức năng huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tiến hành phong tỏa khẩn cấp thôn Bùi, xã Hòa Tiến sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 từ Quảng Nam trở về.

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