Thái Bình: Phong tỏa một thôn, cách ly 280 hộ dân

Xã hội 01/08/2020 17:13

Lực lượng chức năng huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tiến hành phong tỏa khẩn cấp thôn Bùi, xã Hòa Tiến sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 từ Quảng Nam trở về.

Theo thông tin đăng trên Tuổi Trẻ, hôm nay (1/8), UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tiến hành phong tỏa khẩn cấp thôn Bùi, xã Hòa Tiến với 280 hộ dân sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 từ Quảng Nam trở về. Người này được xác định dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ông H.V.H. (64 tuổi), B.V.N. (61 tuổi) và B.V.H. (56 tuổi) cùng đi thăm một người thân bị bệnh tại tỉnh Quảng Nam, trở về tỉnh Thái Bình vào ngày 29/7 bằng xe khách.

Khi tới ngã ba xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, 3 người này bắt taxi để về nhà. Ngay khi trở về nhà, cả 3 người được chuyển đến Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân để thực hiện cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 1/8, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy ông B.V.N. (61 tuổi) dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

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Phong tỏa một thôn ở Thái Bình sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng đã xử lý môi trường tại khu vực nơi ở của 3 người, đồng thời cách ly theo dõi những người thân trong gia đình họ.

Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức điều tra, theo dõi y tế đối với 9 người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm (chủ yếu gồm cán bộ y tế, công an, trưởng thôn, cán bộ vận chuyển, cán bộ xét nghiệm).

Người lái taxi chở 3 trường hợp trên đường xác định trú tại xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng cũng đã được đưa đi cách ly.

Bên cạnh việc tập trung khoanh vùng dập dịch, UBND huyện Hưng Hà cũng yêu cầu tất cả người dân thực hiện giãn cách 2 mét, đeo khẩu trang khi ra ngoài và không tập trung chỗ đông người. Tạm dừng tất cả các lễ hội, đồng thời đóng cửa khu vui chơi giải trí, quán karaoke, quán trà chanh, quán bia, quán ăn.

Tính đến hiện tại, có khoảng 2.297 người từ vùng dịch trở về Thái Bình và có 59 người nghi nhiễm Covid-19. Qua xét nghiệm, có 53 người cho kết quả âm tính lần 1.

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