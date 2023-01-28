Công an tỉnh Sơn La thông tin mới về vụ việc ô tô khách lao xuống vực vào hồi 8h30 sáng nay (28/1).

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an tỉnh Sơn La, vụ lật xe khách xảy ra vào 8h30 ngày 28/1. Lúc này, ôtô chở 18 người do anh K.V.T. (sinh năm 1968, ở Thuận Châu, Sơn La) điều khiển trên đường tỉnh lộ 108 hướng thành phố Sơn La - huyện Sông Mã.

Tới Km 5+800 thuộc xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La, chiếc này này lao xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ bao gồm: Tài xế, chị T.T.P.M. (sinh năm 1992, ở thành phố Sơn La) và anh L.V.K. (sinh năm 1993, ở huyện Thuận Châu). Ngoài ra, 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Zing, cơ quan chức năng xác định đây là xe hợp đồng thuộc Hợp tác xã Vận tải xe Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu. Chủ phương tiện là Nguyễn Đại Võ, trú tại Đông Anh, Hà Nội. Ôtô có thời hạn kiểm định đến 22/3, được sản xuất năm 2014. Giám sát hành trình lúc xảy ra tai nạn cho thấy phương tiện chạy với tốc độ 35 km/h.

"Toàn bộ hành khách trên xe cùng nhau đi ăn đám cưới thì gặp nạn", lãnh đạo UBND xã Co Mạ nói với Zing và cho biết vị trí chiếc xe rơi cách mặt đường hơn 50 m.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ôtô biến dạng. Lãnh đạo huyện Thuận Châu cho hay các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn đồng thời làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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