Tin vui: 20/22 quận, huyện tại TP.HCM đề nghị công nhận đã kiểm soát được dịch

Đến nay, TP.HCM đã có thêm 3 đơn vị được đề nghị công nhận kiểm soát dịch là quận 4, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn.

Dẫn tin từ Công an nhân dân, chiều ngày 7/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố 24 giờ qua.

Tại cuộc họp, Phó Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18 giờ ngày 6/10/2021, có 403.997 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện đang điều trị 20.905 bệnh nhân, trong đó có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy...

Đánh giá kết quả sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị số 18 của TP, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện "bình thường mới". Đặc biệt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu người dân, tạo nhiều việc làm.

Đến nay, có thêm 3 đơn vị được đề nghị công nhận kiểm soát dịch là quận 4, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn. Như vậy, trên toàn địa bàn thành phố đã có 20 quận, huyện và TP.Thủ Đức được đề nghị công nhận đã kiểm soát dịch. Còn lại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa được đề nghị công nhận kiểm soát dịch.

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