Thiếu nữ 18 tuổi mất tích sau khi dự đám cưới bạn đã được gia đình tìm thấy ở Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 18 tuổi mất tích khi đi đám cưới bạn gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Huy Quyên (ngụ xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết đã tìm thấy con gái là Nguyễn Thu Hà tại một quán ăn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện thiếu nữ đã được người nhà đưa về Hà Nội, ông Quyên cũng từ Hòa Bình xuống thủ đô để đón con. Người cha cho biết Hà bị lừa nên mới xuống tận Bắc Ninh. Thông tin cụ thể ông vẫn chưa nắm được do chưa gặp mặt con.

Đã tìm thấy thiếu nữ 18 tuổi mất tích - Ảnh: Zing

Như đã đưa tin, vào tối 24/10, Hà đi dự đám cưới của bạn học cùng lớp. Tuy nhiên sau đó cô không về nhà, gia đình cũng không liên lạc được. Chiếc xe máy mà Hà sử dụng vẫn để ở nhà người bạn học.

Khi đi Hà mặc áo khoác màu nâu sữa, quần jeans, mang giày màu trắng. Hiện người thân của cô gái đã tổ chức tìm kiếm, liên lạc với nhiều bạn bè nhưng vẫn không có tin tức gì. Được biết, giữa Hà và gia đình không có bất kỳ mâu thuẫn, xích mích nào.

Công an xã Liên Sơn và Công an huyện Lương Sơn đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm cô gái 18 tuổi mất tích,

Cô gái 18 tuổi mất tích sau khi dự đám cưới bạn, gia đình tìm kiếm trong vô vọng Người thân cho biết trước khi cô gái 18 tuổi mất tích, em và gia đình không hề xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích nào.

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