Tiết lộ bí mật đằng sau gia cảnh nghèo khó của Xuân Mạnh - người chờ tiền thưởng về cho mẹ trả nợ

Món quà duy nhất được nhận ở sân bay là bức ảnh giá 10 nghìn của mẹ

Được người hâm mộ cả nước tung hô nhưng ít ai biết rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay, Xuân Mạnh đã phải trải qua vô vàn khó khăn.

Nói về bức ảnh này, bà Phan Thị Hà (mẹ Xuân Mạnh) kể: “Lần đầu đi đón người nhà ở sân bay tôi không biết là phải chuẩn bị hoa cho con. Thú thật trước ngày Mạnh và các cầu thủ U23 về nước, nhà tôi làm mấy mâm cơm mời bà con, làng xóm.

Trong khi những cầu thủ khác được truyền thông và người hâm mộ săn đón, tặng hoa, Xuân Mạnh chỉ lủi thủi ở một góc riêng với mẹ. Món quà duy nhất mà cầu thủ trẻ Nghệ An nhận được là bức ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo trị giá 10 nghìn được bán ở sân bay.

Sau đó người này người kia đến chúc mừng, chia vui khiến vợ chồng bận rộn không chuẩn bị được gì. Mạnh ra đến sân bay tôi không có bó hoa nào. Nhìn thấy bố mẹ của các cầu thủ khác ôm hoa rực rỡ, tôi nóng ruột vô cùng. Sợ con tủi thân, tôi chạy tìm khắp sân bay nhưng không chỗ nào bán hoa nên mua bức ảnh của thầy huấn luyện viên.

Tôi tặng con bức ảnh người thầy của mình với mục đích như một lời nhắc nhở con về truyền thống tôn sư trọng đạo”.

Hái quả bưởi nướng dẻo để đá thay bóng

Gia đình Xuân Mạnh có 3 người con, Mạnh là con trai duy nhất trong gia đình. Hai chị gái lấy chồng từ sớm nên gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai chàng trai này. Kể từ lúc 5 tuổi, Mạnh đã phải theo bố đi cày thuê kiếm tiền.

Xuân Mạnh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ, hậu vệ, tiền vệ công hay cả tiền đạo - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, Mạnh đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu bóng đá. Ông Phạm Xuân Linh (ba Xuân Mạnh) kể: “Trưa hè, nắng nóng bỏng rát, gió lào khô khốc nó không ngủ, cứ lẻn trốn bố mẹ đi đá bóng. Không có bóng, nó hái quả bưởi, nướng qua cho dẻo, mềm rồi mê mải đá, kệ bụi tung lên, bám vào mặt lem luốc hết cả. Cứ thấy bóng là nó quên ăn, quên ngủ. Nhìn con mê đá bóng thương lắm, nhưng bố mẹ nghèo, không mua nổi cho con quả bóng”.

Ngày đi thi tỉnh, hai mẹ con chỉ có 10 nghìn trong túi

Với năng khiếu và lòng quyết tâm, Mạnh từng được chọn vào đội Thiếu nhi huyện Yên Thanh tranh tài ở giải đấu Cup Báo Nghệ An. Vào ngày đi thi, mẹ con Mạnh chỉ có hơn 10 nghìn đồng, phải đùm cơm mang đi. Sau đó, Mạnh được nhận vào đội tuyển Sông Lam Nghệ An để đào tạo chuyên nghiệp.

Lương 6 triệu, gửi gần một nửa về cho mẹ trả nợ

Thi đấu trong đội tuyển Sông Lam Nghệ An, Xuân Mạnh chỉ được nhận mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền này, chàng trai trẻ gửi gần một nửa về cho ba mẹ trả nợ tiền xây nhà, số còn lại bỏ túi để dùng trong tháng.

Vì gia cảnh khó khăn nên Xuân Mạnh luôn sống khép kín, trầm tính - Ảnh: Internet

Hai năm trước, gia đình Xuân Mạnh xây lại nhà vì căn nhà cũ đã dột nát. Phải vay mượn khắp nơi nên anh luôn chắt chiu từng đồng để gửi về cho mẹ trả nợ. Sau khi cùng U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử, Xuân Mạnh cùng các cầu thủ khác trong đội tuyển được lãnh đạo và các mạnh thường quân hứa thưởng khá nhiều. Hiện tại, anh vẫn đang chờ tiền thưởng để giúp mẹ trả dứt số nợ này.