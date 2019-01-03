Tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn ở Long An, ô tô 7 chỗ tông nhiều xe máy lưu thông trên đường

Xã hội 03/01/2019 10:12

Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Bến Lức, tối qua (2/1) tại Long An tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác. Một ô tô 7 chỗ tông nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An xác nhận trên địa bàn lại xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông vào tối qua. Theo đó, một xe ô tô 7 chỗ tông liên tiếp vào hàng loạt xe gắn máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn ở Long An, ô tô 7 chỗ tông nhiều xe máy lưu thông trên đường - Ảnh 1
Chiếc ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người nhập viện - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, một chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường DT833 theo hướng từ thành phố Tân An về huyện Tân Trụ. Khi đến gần cổng chào thị trấn Tân Trụ, xe này tông trực diện vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh, những người bị thương nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Hiện vẫn chưa có báo cáo cụ thể về nguyên nhân và số người bị thương trong vụ tai nạn.

Tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn ở Long An, ô tô 7 chỗ tông nhiều xe máy lưu thông trên đường - Ảnh 2
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Bến Lức khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 2/1, tại khu vực Bến Lức (Long An) đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương. Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 62C-043.48 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Long An đi TP.HCM khi đến khu vực ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì đâm nhiều phương tiện đang đứng chờ đèn đỏ. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 22 giờ tối qua, tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã ra trình diện.

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