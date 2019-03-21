Tiếng khóc xé lòng của bé trai chứng kiến cảnh cha ruột mang sách vở, quần áo của mình ra đốt sạch

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mang quần áo, sách vở của con ra đốt khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình.

Người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con", thế nhưng có những người làm cha làm mẹ lại đánh đập con cái như kẻ thù. Họ chẳng những không chăm lo cho đứa trẻ đầy đủ mà còn mắng chửi, hành hạ con. Hành vi này không chỉ khiến trẻ bị tổn thương thể xác mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần.

Kèm theo đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc, người đăng tải còn chia sẻ thêm: “Ông bố mất nhân tính thường xuyên đánh đập vợ con, rồi hắt nước sôi vào bố đẻ. Thậm chí, người đàn ông này còn nhiều lần đốt sách vở, quần áo của vợ con. Không thể tin được thời nay còn có những người như thế này. Hành động này đáng lên án để cho những trường hợp như thế này không xảy ra nữa”.

Hình ảnh trong clip cho thấy, người đàn ông này thản nhiên đốt sạch quần áo, sách vở của con mặc kệ lời can ngăn của mọi người hay tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ tội nghiệp.

Người đàn ông đốt hết sách vở của con - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh con trai đốt sách của cháu nội, bố của người đàn ông này mắng mỏ: “Mày đánh nó, nó chạy đi tao không biết. Mày đừng có làm như thế, tao kệ đời mày”.

Nghe bố nói vậy, người đàn ông chẳng những không nghe lời mà còn đáp trả: “Ngày xưa ông cũng đốt hết sách vở của tôi, ông có cho tôi đi học đâu”.

Cậu bé ngậm ngùi đứng nhìn cha đốt sách vở của mình - Ảnh cắt từ clip

Cảnh tượng này đã khiến một người hàng xóm bức xúc, lên tiếng can ngăn: “Mày là bố, mày có mua cho chúng nó bộ quần áo nào đâu mà đem đốt”. Cũng chính người hàng xóm này đã giúp hai đứa trẻ canh chừng để nhặt lại số quần áo may mắn không bị đốt cháy.

Hai đứa trẻ vội vàng nhặt lại những bộ quần áo chưa bị cháy - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh hai đứa trẻ lén lút nhặt lại từng chiếc quần áo cũ, cộng đồng mạng vô cùng xót thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của hai em. Họ cũng không tiếc lời chỉ trích hành vi tàn nhẫn của người cha này.

“Trời ơi, người ta làm để lo cho con đi học và ăn mặc đầy đủ còn gã này lại đem đốt hết sách vở, quần áo của con nhỏ”, P.N bức xúc.

“Tội nghiệp thằng bé, nghe tiếng con khóc mà xót xa quá. Chỉ mong con có ý chí kiên cường để lớn lên thành người tốt, đừng đi vào con đường như bố con”, L.H ngậm ngùi.

Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin về vụ việc nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.