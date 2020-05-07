Sau khi đến nhà tìm, người con trai bàng hoàng phát hiện cha tử vong bất thường trong nhà, thi thể đang phân hủy.

Mới đây, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường trong nhà.

Ngôi nhà người con phát hiện cha tử vong bất thường, thi thể đang phân hủy - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Hồng (sinh năm 1962, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 5/5, anh Lê Vũ Thiên (sinh năm 1989, con trai ông Hồng) đến ngôi nhà thuộc Khu phố 12, đường Lê Văn Phẩm, phường 6, TP. Mỹ Tho tìm cha.

Khi đến nơi, thấy căn nhà đóng cửa, có mùi hôi nồng nặc nên anh Thiên phá cửa xông vào. Vào được bên trong, người con phát hiện cha tử vong trên sàn nhà, chỉ mặc quần đùi. Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn trương phình, phân hủy mạnh. Ngay sau đó, người con đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, người con sống ở một căn nhà khác tại phường 4, TP. Mỹ Tho. Cách đây vài ngày, anh Thiên có gọi điện cho cha nhưng người này không bắt máy. Nghĩ cha nhậu say nên anh không chú ý nhiều, đến khi đến tìm thì phát hiện vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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