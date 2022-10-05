Chiếc thuyền của vợ chồng anh Chi còn cách bờ biển thị trấn Vạn Giã (Khánh Hòa) khoảng 500m thì bị sóng lớn đánh chìm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 4/10, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vụ chìm tàu làm một người chết và một người mất tích tại vùng biển thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh.

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Trần Thái Chi (38 tuổi, ngụ ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh), Trịnh Thị Yến Oanh (33 tuổi) và người làm là bà Nguyễn Thị Phương Hà (45 tuổi) trên đường từ bè nuôi hàu trở về nhà.



Lực lượng chức năng, người dân địa phương tìm kiếm người bị nạn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, khi còn cách bờ khoảng 500m thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn làm thuyền bị lật và chìm. Ông Trần Thái Chi và vợ là bà Trịnh Thị Yến Oanh mất tích, còn bà Nguyễn Thị Phương Hà được người dân địa phương cứu lên bờ. Đến 16h, thi thể bà Trịnh Thị Yến Oanh được người dân vớt lên bờ.

Chính quyền địa phương vừa thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích ngay trong đêm. Đến khoảng 7h sáng 5/10, thi thể ông Trần Thái Chi đã được tìm thấy.

“Vợ chồng vừa nuôi hàu, vừa thu mua hàu. Thuyền đi trong đầm, vịnh nhưng gặp giông, lốc khiến lật thuyền. Chồng cứu vợ nên hai vợ chồng bị chìm luôn. Lãnh đạo huyện đã đi thăm và trích ngay chi hỗ trợ theo quy định” - ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết.

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