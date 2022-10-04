Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi do mắc Adenovirus, đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên có tiền sử khoẻ mạnh, không bệnh nền.

PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc Adenovirus, trong đó 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Mới hôm nay, bệnh viện đã ghi nhận 1 ca trẻ tử vong dù tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Trong thời gian từ 12 đến 18-9, bệnh viện chỉ ghi nhận 168 ca mắc, nhưng từ 26-9 đến 2-10 đã ghi nhận gần 1.150 ca. Chỉ trong 3 tuần, viện này ghi nhận gần 2.900 trẻ nhiễm virus này. Bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi 1-3 tuổi. Riêng bệnh nhân có địa chỉ tại Hà Nội chiến tới hơn 70% tổng số bệnh nhân.

Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Ảnh Người Lao Động "Sáng 3-10, bệnh viện ghi nhận một ca tử vong là trẻ 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Trẻ có tổng thời gian điều trị, thở máy gần 50 ngày, giai đoạn cuối được điều trị theo hướng xơ phổi, bội nhiễm"- PGS Điển nói. Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 24 đến 30-9 ghi nhận 13 ca bệnh mắc Adenovirus. Trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ. Tại các bệnh viện: Thanh Nhàn, Hà Đông, tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về, hoặc từ các bệnh viện tư nhân.

Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc Adenovirus sẽ được làm các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán. Ảnh: Báo Người Đưa Tin Liên quan đến 9 ca tử vong do Adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương, PGS Điển cho biết có 4 trẻ mắc bệnh nền như: Tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng… 3 bệnh nhân mắc bệnh cấp tính, đồng nhiễm các virus, vi khuẩn khác. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi do mắc Adenovirus có tiền sử khoẻ mạnh, không bệnh nền tại bệnh viện Nhi Trung ương. Trước diễn biến phức tạp của dịch Adenovirus chiều 3/10, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã chủ trì cuộc họp về công tác thu dung, điều trị bệnh nhi mắc Adenovirus. Tại đây, các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không xét nghiệm tràn lan. các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không xét nghiệm tràn lan. Ảnh: Người Lao Động * Những lưu ý cha mẹ cần biết để phòng tránh Adenovirus cho trẻ - Cho trẻ bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi. - Chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý, đủ các thành phần dinh dưỡng - Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, không có khói, bụi, khói thuốc lá. - Vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên: nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý (với trẻ nhỏ), trẻ lớn hơn cho súc miệng nước muối sinh lý. - Vệ sinh thân thể, rửa tay thường xuyên, cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh. - Cần đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm, bệnh. - Tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

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