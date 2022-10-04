Bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong vì Adenovirus dù không bệnh nền

Xã hội 04/10/2022 14:18

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi do mắc Adenovirus, đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên có tiền sử khoẻ mạnh, không bệnh nền.

PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc Adenovirus, trong đó 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Mới hôm nay, bệnh viện đã ghi nhận 1 ca trẻ tử vong dù tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. 

Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Trong thời gian từ 12 đến 18-9, bệnh viện chỉ ghi nhận 168 ca mắc, nhưng từ 26-9 đến 2-10 đã ghi nhận gần 1.150 ca. Chỉ trong 3 tuần, viện này ghi nhận gần 2.900 trẻ nhiễm virus này. Bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi 1-3 tuổi. Riêng bệnh nhân có địa chỉ tại Hà Nội chiến tới hơn 70% tổng số bệnh nhân.

Bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong vì Adenovirus dù không bệnh nền - Ảnh 1
Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Ảnh Người Lao Động

"Sáng 3-10, bệnh viện ghi nhận một ca tử vong là trẻ 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Trẻ có tổng thời gian điều trị, thở máy gần 50 ngày, giai đoạn cuối được điều trị theo hướng xơ phổi, bội nhiễm"- PGS Điển nói.

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 24 đến 30-9 ghi nhận 13 ca bệnh mắc Adenovirus. Trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ. Tại các bệnh viện: Thanh Nhàn, Hà Đông, tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về, hoặc từ các bệnh viện tư nhân.

Bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong vì Adenovirus dù không bệnh nền - Ảnh 2

Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc Adenovirus sẽ được làm các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán. Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Liên quan đến 9 ca tử vong do Adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương, PGS Điển cho biết có 4 trẻ mắc bệnh nền như: Tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng… 3 bệnh nhân mắc bệnh cấp tính, đồng nhiễm các virus, vi khuẩn khác. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi do mắc Adenovirus có tiền sử khoẻ mạnh, không bệnh nền tại bệnh viện Nhi Trung ương. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Adenovirus chiều 3/10, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã chủ trì cuộc họp về công tác thu dung, điều trị bệnh nhi mắc Adenovirus. Tại đây, các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không xét nghiệm tràn lan.

Bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong vì Adenovirus dù không bệnh nền - Ảnh 3
các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không xét nghiệm tràn lan. Ảnh: Người Lao Động

* Những lưu ý cha mẹ cần biết để phòng tránh Adenovirus cho trẻ

- Cho trẻ bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi.

- Chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý, đủ các thành phần dinh dưỡng

- Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, không có khói, bụi, khói thuốc lá.

- Vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên: nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý (với trẻ nhỏ), trẻ lớn hơn cho súc miệng nước muối sinh lý.

- Vệ sinh thân thể, rửa tay thường xuyên, cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh.

- Cần đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm, bệnh.

- Tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Nam sinh ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT đã được nhập học: mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận

Nam sinh ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT đã được nhập học: mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận

Mới đây, vụ việc một em nam sinh trường chuyên ở Cà Mau ngủ quên trong môn thi Tiếng Anh trước đó đã được nhập học Đại học FPT Cần Thơ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin tức xã hội Trẻ 16 tháng tuổi tử vong ca tử vong do sốt xuất huyết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?