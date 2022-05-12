Bị kéo lê gần 300m, 2 nạn nhân cùng phương tiện bị văng xuống đường. Hậu quả một người tử vong ngay tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 qua địa phận xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), vào khoảng 23h ngày 11/5, đã khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo Vietnamnet, Trưa 12/5, thông tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Danh tính 2 nạn nhân thương vong được xác định là anh T.N. (26 tuổi) và chị N.T.T. (26 tuổi, cùng trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Hiện trường vụ tai nạn trước cửa hầm Phước Tượng khiến 2 người thương vong. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, anh N. điều khiển xe máy BKS 75K1 – 482.77 chở theo chị T. di chuyển theo tuyến QL1A hướng Bắc – Nam từ thị trấn Phú Lộc về xã Lộc Thủy. Khi đến Km2+700 tuyến đường dẫn vào hầm Phước Tượng (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc), xe máy của anh N. bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải BKS 74C – 022.65 chạy cùng chiều khiến cả người và xe mắc vào đuôi xe tải.

Theo thông tin của Zing News, sự việc khiến xe máy mắc dưới gầm ôtô tải và bị kéo lê gần 300 m. Nam tài xế tử vong tại chỗ, còn cô gái ngồi sau xe máy bị thương nặng. Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến xử lý vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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