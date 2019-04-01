Nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía sau tòa nhà, người dân chạy đến xem thì nhìn thấy một bé trai nằm bất động.
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Sáng nay (1/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) xác nhận tại chung cư B5 Nguyễn Cơ Thạch (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra vụ việc một bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 xuống đất vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bé D. (3 tuổi) ở nhà một mình đã trèo lên cửa sổ nhà vệ sinh và rơi xuống đất từ tầng 6.
Lúc xảy ra sự việc, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía sau tòa nhà đã nhanh chóng chạy đến xem. Khi đến nơi, mọi người phát hiện bé nằm bất động ngay sát chậu cây cảnh.
Ngay sau đó, người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.
Được biết, bé D. sống tại tầng 6 chung cư. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bé ở nhà với bà. Trong lúc người bà ra ngoài đi chợ, bé ở nhà một mình thì xảy ra sự việc đau lòng.
Thời gian gần đây, có không ít vụ việc trẻ em rơi từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong khiến dư luận bàng hoàng.
Bé trai tử vong khi rơi từ tầng 3 khu đô thị Linh Đàm xuống đất
Vào ngày 3/3 vừa qua, trong lúc đang chơi đùa ngoài khu vực ban công tầng 3, tòa nhà Rice City, khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một bé trai bất ngờ rơi xuống đất.
Mặc dù hàng xóm và người nhà đã nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.
Được biết, bé chỉ khoảng 5 tuổi, là con của một gia đình sống trong tòa nhà. Vào ngày xảy ra sự việc, bố mẹ đi vắng nên bé ở nhà chơi với bác.