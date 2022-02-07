Thu thuế VAT 100% vào ngày Tết, quán cà phê bị cơ quan thuế 'sờ gáy'

Xã hội 07/02/2022 19:51

Quán cà phê với mức thu VAT 100% đang làm dậy sóng CĐM những ngày Tết vừa qua hiện đã bị cơ quan thuế đến tận nơi điều tra và xem xét.

Theo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết đã cử cán bộ thuế đến tận địa chỉ quán cà phê bị tố đã thu 100% thuế VAT ngày mùng 1 Tết vào ngày 7/2, tức ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, MXH liên tục xôn xao với tấm hóa đơn từ quán G* Coffee trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM với nội dung thể hiện rõ tính thêm thuế VAT 100% với 5 lý nước trị giá 167.000 đồng, tức là khách hàng phải thanh toán số tiền lên đến 334.000 đồng. Sau khi nắm được sự việc Chi cục Thuế đã tiến hành xác minh thông tin trên.

thue vat 1
Tờ hóa đơn làm 'dậy sóng' MXH những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Theo Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2 quy định rằng thuế VAT đã giảm từ 10% về 8% nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19. Vì thế, việc quán G* Coffee thu đến 100% thuế rõ ràng là sai quy định và nếu đây là khoản phụ thu vào ngày Tết thì phải ghi rõ là phụ thu chứ không được viết là thuế VAT.

Quản lý của G* Coffee chia sẻ rằng, quán đã phụ thu 100% vào ngày mùng 1 Tết và 25% vào ngày mùng 2 và mùng 3. Mục thuế VAT 100% được in trước đó theo như hóa đơn được chia sẻ trên MXH vốn là do người này "bấm nhầm" nhưng thực chất chỉ là phụ thu. Theo xác minh của Tuổi Trẻ Online, hiện mục VAT trên hóa đơn tại quán này đã biến mất, chỉ còn mục thành tiền và đơn giá.

thue vat 2
Quán cà phê này đã sai khi viết mục phụ thu trong Tết thành thuế VAT - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, Lãnh đạo của Chi cục Thuế Quận Gò Vấp trong buổi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online đã cho biết rằng, nơi này đã nhận được yêu cầu của Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM về việc báo cáo, giải trình trong ngày hôm nay, tức 7/2/2022.

"Đến chiều nay, 7/2, việc xác minh đã có kết quả và Chi cục thuế Quận Gò Vấp sẽ có văn bản báo cáo, giải trình đến Cục Thuế TP.HCM và Tổng Cục Thuế." - Lãnh đạo Chi cục thuế Quận Gò Vấp nói.

Test nhanh tầm soát trước ngày đến trường, Thanh Hoá phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh

Test nhanh tầm soát trước ngày đến trường, Thanh Hoá phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên qua test nhanh tầm soát trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Xem thêm
Từ khóa:   thuế VAT phụ thu ngày Tết Chi cục Thuế

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 42 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 48 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số