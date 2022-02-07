Thu thuế VAT 100% vào ngày Tết, quán cà phê bị cơ quan thuế 'sờ gáy'

Quán cà phê với mức thu VAT 100% đang làm dậy sóng CĐM những ngày Tết vừa qua hiện đã bị cơ quan thuế đến tận nơi điều tra và xem xét.

Theo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết đã cử cán bộ thuế đến tận địa chỉ quán cà phê bị tố đã thu 100% thuế VAT ngày mùng 1 Tết vào ngày 7/2, tức ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, MXH liên tục xôn xao với tấm hóa đơn từ quán G* Coffee trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM với nội dung thể hiện rõ tính thêm thuế VAT 100% với 5 lý nước trị giá 167.000 đồng, tức là khách hàng phải thanh toán số tiền lên đến 334.000 đồng. Sau khi nắm được sự việc Chi cục Thuế đã tiến hành xác minh thông tin trên.

Tờ hóa đơn làm 'dậy sóng' MXH những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Theo Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2 quy định rằng thuế VAT đã giảm từ 10% về 8% nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19. Vì thế, việc quán G* Coffee thu đến 100% thuế rõ ràng là sai quy định và nếu đây là khoản phụ thu vào ngày Tết thì phải ghi rõ là phụ thu chứ không được viết là thuế VAT.

Quản lý của G* Coffee chia sẻ rằng, quán đã phụ thu 100% vào ngày mùng 1 Tết và 25% vào ngày mùng 2 và mùng 3. Mục thuế VAT 100% được in trước đó theo như hóa đơn được chia sẻ trên MXH vốn là do người này "bấm nhầm" nhưng thực chất chỉ là phụ thu. Theo xác minh của Tuổi Trẻ Online, hiện mục VAT trên hóa đơn tại quán này đã biến mất, chỉ còn mục thành tiền và đơn giá.

Quán cà phê này đã sai khi viết mục phụ thu trong Tết thành thuế VAT - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, Lãnh đạo của Chi cục Thuế Quận Gò Vấp trong buổi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online đã cho biết rằng, nơi này đã nhận được yêu cầu của Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM về việc báo cáo, giải trình trong ngày hôm nay, tức 7/2/2022.

"Đến chiều nay, 7/2, việc xác minh đã có kết quả và Chi cục thuế Quận Gò Vấp sẽ có văn bản báo cáo, giải trình đến Cục Thuế TP.HCM và Tổng Cục Thuế." - Lãnh đạo Chi cục thuế Quận Gò Vấp nói.

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