Test nhanh tầm soát trước ngày đến trường, Thanh Hoá phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên qua test nhanh tầm soát trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo VTV đưa tin, theo báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, phát hiện 166 trường hợp là giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế.

Ngoài ra, theo thống kê, toàn thành phố có 853 học sinh, 52 giáo viên là F1 đang được cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, tại khu vực miền núi, việc test nhanh tầm soát trong ngày đầu đến trường vẫn không thực hiện được.

Tính đến 10h30 ngày 6/2, có 11 giáo viên và 155 học sinh tại các trường học trên địa bàn TP Thanh Hoá nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Trước khi đón học sinh đi học trở lại, nhiều trường đã tổ chức test nhanh tầm soát COVID-19 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyên truyền, vận động để phụ huynh chủ động xét nghiệm cho con em mình trước khi học sinh trở lại trường học tập. Qua đó, các trường kịp thời áp dụng các biện pháp để tránh lây lan trong trường học.

Ông Lê Đức Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện miền núi Quan Hóa cho biết, việc test cho tất cả học sinh chỉ áp dụng đối với khu vực phức tạp về tình hình dịch. Cả huyện hơn 11.000 giáo viên và học sinh thì không đủ test để làm. Tuy nhiên, đối với tất cả giáo viên ở miền xuôi lên sau kỳ nghỉ tết thì đều phải thực hiện test nhanh.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, bổ sung các dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Phản cảm nhóm thanh niên đóng giả nhân viên y tế, vào nhà dân tung tin F0 để câu view Chỉ vì một clip câu view, nhóm thanh niên này đã đóng giả thành lực lượng y tế, vào nhà dân và tung tin có F0 cần cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/test-nhanh-tam-soat-truoc-ngay-den-truong-thanh-hoa-phat-hien-166-f0-la-giao-vien-hoc-sinh-448924.html