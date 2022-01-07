Hà Nội: Khởi tố chủ quán karaoke mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm làm lây lan nhiều F0

Chủ quán karaoke Dubai bất chấp quy định tổ chức cho khách hát và bố trí nhân viên phục vụ, tụ tập đông người, làm lây lan gần 10 trường hợp F0.

Theo VTV đưa tin, mới đây, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Dubai, ở thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ vì vi phạm quy định về tập trung nơi đông người. Nhất là trong thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa được hoạt động trở lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ quản Karaoke DuBai là Nguyễn Thị Mỹ H. (39 tuổi). Theo báo cáo, khi tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke mở đón khách nhưng chủ quán này vẫn bất chấp quy định tổ chức cho khách hát và bố trí nhân viên phục vụ, tụ tập đông người.

Khi thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở karaoke mở đón khách nhưng chủ quán bất chấp quy định cho khách hát và tụ tập đông người - Ảnh: VTV

Đáng nói, cơ sở này đã làm lây lan gần 10 trường hợp F0 khiến tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Đây không phải là vụ việc duy nhất cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch. Mà thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang nhiều trường hợp tương tự. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc mới chỉ phạt hành chính. Vì vậy, việc tăng nặng hình thức xử phạt là điều cần thiết.

Nếu mỗi người dân ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch cùng cộng đồng sẽ góp phần hạn chế các ca mắc COVID-19, góp phần làm giảm gánh nặng cho cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

TP.HCM: Điều chỉnh đối tượng và rút ngắn thời gian cách ly F0 tại nhà còn 10 ngày Trong trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, trạm y tế hướng dẫn những điều F0 cần tuân thủ, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà.

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