Bắc Giang ghi nhận gần 200 F0 là học sinh tiểu học liên quan đến giáo viên nước ngoài

TP. Bắc Giang đang khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên với gần 200 F0.

Theo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, ngày 4/1, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại ghi nhận 193 F0 liên quan đến chùm ca bệnh tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, TP. Bắc Giang. Theo kết quả truy vết, chùm ca bệnh này liên quan đến giáo viên tiếng Anh quốc tịch Ireland chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp phát hiện đầu tiên là học sinh N.T.P, học sinh lớp 4A7 của trường. Ngày 29/12, cháu P. có triệu chứng sốt, xin nghỉ học ở nhà. Cán bộ y tế vào nhà lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả test nhanh dương tính vào cùng ngày. Sau đó, cháu P. được lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm PCR, kết quả lúc 17h40 ngày 30/12 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, cơ quan y tế và trường Ngô Sỹ Liên phối hợp lấy mẫu toàn bộ học sinh, giáo viên trong trường, phát hiện thêm 27 trường hợp dương tính bằng phương pháp PCR và 17 trường hợp test nhanh dương tính. Được biết, trong tháng 12/2021, giáo viên tiếng Anh này dạy ở Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên cùng 1 số trợ giảng của Trung tâm. Ngày 25/12, anh có đến TP. Bắc Ninh chơi nhưng không báo cáo với Trung tâm. Ngày 28/12, anh có triệu chứng đau đầu, cảm cúm, có báo cáo cho Trung tâm Anh ngữ Thống Nhất. Trung tâm đề nghị lấy mẫu xét nghiệm nhưng anh không lấy, tiếp tục đi dạy học những ngày 29 - 30/12.

Ngày 30/12 sau khi cháu P. có kết quả dương tính, giáo viên này đến Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên lấy mẫu và kết quả dương tính. Đến nay, có 193 F0 liên quan đến chùm ca bệnh này, gồm: 176 học sinh và 5 giáo viên (trong đó có 2 giáo viên nước ngoài) và 12 người khác. Nguồn lây ban đầu tại Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng Anh là người nước ngoài - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống Hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP đang tập trung xử lý ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên và các trường khác, không để phát sinh thêm các ổ dịch mới; tăng cường tuyên truyền, động viên để phụ huynh, cháu học sinh ổn định tâm lý, tránh hoang mang, lo sợ. Từ sáng 4/1, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến (trừ học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh) để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Liên quan đến ổ dịch nói trên, Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản phê bình các tập thể, cá nhân để xảy ra ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên do lơ là, chủ quan, không bám sát diễn biến tình hình dịch thực tế; đặc biệt không thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm thời dừng việc dạy học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài cho trẻ em. Các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra đăng ký tạm trú đối với các lao động người nước ngoài là giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát, định kỳ theo quy định phòng, chống dịch; bố trí, sắp xếp tiêm đủ liều cho 100% người nước ngoài trên địa bàn.

KHẨN: 1 địa phương cho tạm dừng đến trường học trực tiếp vì phát hiện 29 học sinh là F0 trong cộng đồng TP. Sơn La phát hiện 29 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng là học sinh. Trước tình hình này, địa phương đã thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp.

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