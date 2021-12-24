TP.HCM: Đoàn viên, người lao động là F0 được Công đoàn hỗ trợ đến 3 triệu đồng

Thông báo chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo chia sẻ của báo Người lao động, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ đề xuất và xét duyệt chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống Covid-19 được hỗ trợ với 02 mức sau: - Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

(Bổ sung điều kiện có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền) - Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (Nội dung mới bổ sung).

- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người (Nội dung mới bổ sung). - Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm. Bên cạnh đó, báo Lao động đưa tin, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM lưu ý không tiếp nhận hồ sơ đề xuất và xét duyệt chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 là đối tượng F1. Ngoài ra, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ đề xuất và xét duyệt chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (có hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi). Được biết, hạn chót nhận tiếp nhận đến 15/1/2022.

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