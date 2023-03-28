Thu giữ 2 tấn gà rút xương không có tem nhã, bao bì

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết vừa tạm giữ loại 20kg/ hộp, số lượng 100 hộp, tổng trọng lượng 2 tấn chân gà rút xương đông lạnh có dấu hiệu vi phạm

Theo thông tin từ Báo điện tử Đại biểu nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 07 vừa phối hợp lực lượng công an huyện Tràng Định tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại khu vực thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô đông lạnh biển kiểm soát 29H.275.65 dừng tại lề đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Hàng hoá là các bao chân gà đã rút xương chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra sơ bộ trên xe có vận chuyện hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, trên bao bì hàng hóa không có tem nhãn, có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa.

Báo Công luận thông tin thêm, qua kiểm tra trên xe đang vận chuyển hàng hóa là chân gà rút xương đông lạnh được hút chân không đóng trong hộp cát tông, loại 20kg/ hộp, số lượng 100 hộp, tổng trọng lượng 2 tấn. Sau đó, người điều khiển phương tiện xuất trình cho đoàn kiểm tra một số chứng từ liên quan đến hàng hóa được vận chuyển trên xe, tuy nhiên một số chứng từ có nghi vấn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ phương tiện, hàng hóa và một số giấy tờ liên quan.

Cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Công luận

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

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