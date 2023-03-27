3 tướng mặt của người phụ nữ khắc khổ, lận đận long đong cả cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 17:49

Theo quan niệm nhân gian, những đặc điểm trên gương mặt của một người có thể nói lên số phận của người đó

Trán có nhiều nếp nhăn

Người sở hữu nét tướng này có tuổi thơ cơ cực , chịu nhiều khổ đau trong gia đạo. Lớn lên tính cách lầm lỳ, ít nói  nên rất ít bạn bè, ít các mối quan hệ. Bởi vậy, khi những người này gặp hoạn nạn chẳng nhờ vả được ai, làm gì cũng lủi thủi một mình.

Tuy nhiên, những người này thường rất chịu thương, chịu khó, làm tốt tất cả các công việc được giao.

3 tướng mặt của người phụ nữ khắc khổ, lận đận long đong cả cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có khuôn mặt to, mũi nhỏ

Những người này trời sinh vất vả, bôn ba khắp mọi nơi. Nhưng những người phụ nữ làm việc chăm chỉ, cần mẫn, biết cách kiếm tiền. Hôn nhân thường không ấm êm, hay ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn.

Tuy nhiên, càng về sau những người này lại vô cùng an nhàn vì con cháu thường rất thông minh, có chí lớn và cực kì hiếu thảo.

3 tướng mặt của người phụ nữ khắc khổ, lận đận long đong cả cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có chóp mũi đỏ

Nếu chóp mũi đỏ trong thời thời gian dài, màu đỏ nổi trên chóp mũi  thì đó là điềm báo của sự phá tài. Vì vậy, những người này không nên tuyệt đối tin người hay đầu tư lớn trong thời gian này dễ tán gia bại sản.

Con đường công danh, sự nghiệp của người này cũng bị nhiều người ngáng đường, nhiều tiểu nhân hãm hại. Những người có tướng mệnh như vậy nên đề phòng, cẩn thận. 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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