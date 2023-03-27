Tử vi ngày 28/3/2023, 3 cung hoàng đạo đỏ nhất hệ mặt trời: Song Tử tình tiền viên mãn, Sư Tử gặp quý nhân, Bạch Dương tài lộc như nước

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 18:04

Tử vi ngày mai 28/3 hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe của 3 cung: Song tử, Sư tử, Bạch dương

Cung Song tử (21/5 - 21/6)

Song Tử  trở nên nhanh nhẹn hơn thường lệ, biết cách sử dụng kiến thức để tạo ra giá trị cho bản thân. Thứ 3 này bạn sẽ có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh qua tinh thần làm việc cống hiến không mệt mỏi của mình. Công việc là công cụ để bạn chứng tỏ giá trị của bản thân với mọi người.

Dường như bạn đang quá bận rộn, tập trung làm việc nên chòm sao này không có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình. Đối phương đang giận dỗi bạn đấy, vì thế cuối ngày hãy tìm cách làm hòa nhé.

Về vấn đề tài chính của bạn trong ngày thứ 3 này sẽ không được may mắn cho lắm, bạn cần tránh các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Thời gian này đang có những dấu hiệu thâm hụt tài chính, bạn cần để ý hơn.

Con số may mắn: 15, 62

Tử vi ngày 28/3/2023, 3 cung hoàng đạo đỏ nhất hệ mặt trời: Song Tử tình tiền viên mãn, Sư Tử gặp quý nhân, Bạch Dương tài lộc như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cung Sư tử (23/7 - 22/8)

Theo tử vi ngày mới, Sư Tử sẽ có một ngày làm việc khá suôn sẻ nhờ trí thông minh của chính mình. Thứ 3 này tâm trí bạn sẽ rất nhạy cảm. Chính sự nhạy cảm giúp bạn có được những sáng tạo và ý tưởng tuyệt vời.

 Có vẻ như là Sư Tử đang cảm thấy người ấy khó hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng có những vấn đề chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, không thể đơn giản dùng lý trí để giải thích được.

Chòm sao này hãy nhớ duy trì một cân nặng tiêu chuẩn và một chế động ăn uống lành mạnh. Hãy ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc để giảm nguy cơ ung thư nhé.

Con số may mắn: 32, 88

Tử vi ngày 28/3/2023, 3 cung hoàng đạo đỏ nhất hệ mặt trời: Song Tử tình tiền viên mãn, Sư Tử gặp quý nhân, Bạch Dương tài lộc như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung Bạch dương (21/3 - 20/4)

Xem bói tử vi thứ 3 ngày 28/3/2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ được hoàn thành. Dường như công việc, có nhiều nhiệm vụ đang chờ xử lý, hãy cố gắng tập trung hơn vào các mục tiêu. Nhìn chung, đây có vẻ là một ngày thuận lợi cho bạn.

Về phương diện tình cảm của chòm sao này trong ngày thứ 3 đang tương đối là thuận lợi, đôi lứa bên nhau hài hòa, êm ấm, buổi tối hãy dành thời gian đi ăn cùng nhau để mối quan hệ được củng cố.

Nếu như mà bạn mong muốn thu nhập nhanh chóng được cải thiện, bạn nên tìm thêm các công việc tay trái hay kinh doanh nhỏ lẻ vào thời gian rảnh.

Con số may mắn: 12, 55

Tử vi ngày 28/3/2023, 3 cung hoàng đạo đỏ nhất hệ mặt trời: Song Tử tình tiền viên mãn, Sư Tử gặp quý nhân, Bạch Dương tài lộc như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, dọn đường đón lộc, vận trình khởi sắc

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, dọn đường đón lộc, vận trình khởi sắc

Họ có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này còn có cơ hội thể hiện bản thân, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoang dao cung hoang dao may man cung hoang dạo 28/3

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay