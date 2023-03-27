Tử vi ngày 28/3/2023, 3 cung hoàng đạo đỏ nhất hệ mặt trời: Song Tử tình tiền viên mãn, Sư Tử gặp quý nhân, Bạch Dương tài lộc như nước

Song Tử trở nên nhanh nhẹn hơn thường lệ, biết cách sử dụng kiến thức để tạo ra giá trị cho bản thân. Thứ 3 này bạn sẽ có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh qua tinh thần làm việc cống hiến không mệt mỏi của mình. Công việc là công cụ để bạn chứng tỏ giá trị của bản thân với mọi người.

Về vấn đề tài chính của bạn trong ngày thứ 3 này sẽ không được may mắn cho lắm, bạn cần tránh các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Thời gian này đang có những dấu hiệu thâm hụt tài chính, bạn cần để ý hơn.

Dường như bạn đang quá bận rộn, tập trung làm việc nên chòm sao này không có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình. Đối phương đang giận dỗi bạn đấy, vì thế cuối ngày hãy tìm cách làm hòa nhé.

Con số may mắn: 15, 62

Ảnh minh họa: Internet

Cung Sư tử (23/7 - 22/8)

Theo tử vi ngày mới, Sư Tử sẽ có một ngày làm việc khá suôn sẻ nhờ trí thông minh của chính mình. Thứ 3 này tâm trí bạn sẽ rất nhạy cảm. Chính sự nhạy cảm giúp bạn có được những sáng tạo và ý tưởng tuyệt vời.

Có vẻ như là Sư Tử đang cảm thấy người ấy khó hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng có những vấn đề chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, không thể đơn giản dùng lý trí để giải thích được.

Chòm sao này hãy nhớ duy trì một cân nặng tiêu chuẩn và một chế động ăn uống lành mạnh. Hãy ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc để giảm nguy cơ ung thư nhé.

Con số may mắn: 32, 88

Ảnh minh họa: Internet

Cung Bạch dương (21/3 - 20/4)

Xem bói tử vi thứ 3 ngày 28/3/2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ được hoàn thành. Dường như công việc, có nhiều nhiệm vụ đang chờ xử lý, hãy cố gắng tập trung hơn vào các mục tiêu. Nhìn chung, đây có vẻ là một ngày thuận lợi cho bạn.

Về phương diện tình cảm của chòm sao này trong ngày thứ 3 đang tương đối là thuận lợi, đôi lứa bên nhau hài hòa, êm ấm, buổi tối hãy dành thời gian đi ăn cùng nhau để mối quan hệ được củng cố.

Nếu như mà bạn mong muốn thu nhập nhanh chóng được cải thiện, bạn nên tìm thêm các công việc tay trái hay kinh doanh nhỏ lẻ vào thời gian rảnh.

Con số may mắn: 12, 55

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm