Thông tin mới vụ đại úy công an bị đứt lìa 2 chân khi truy bắt cát tặc

Theo Báo VietNamNet, chiều 24/1, tại cuộc họp quý 4 năm 2023 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngành chức năng tỉnh đã thông tin chính thức vụ “Đại úy Trần Hoàng Ngôi (32 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Trà Ôn bị đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc".

Đại úy Trần Hoàng Ngôi (phải) bị đứt lìa 2 chân khi bắt cát tặc. Ảnh: Báo Giao thông

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, sức khỏe của Đại úy Ngôi tiến triển tốt nên việc lắp chân giả sẽ dễ dàng và có khả năng tự đi lại được sau thời gian tập luyện. Sau khi sức khỏe của cán bộ này hồi phục, căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ bố trí vị trí công tác bảo đảm phù hợp cho Đại úy Ngôi.

Đối với hai đối tượng khai thác cát trái phép, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do tang vật thu được chưa đủ định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi khai thác trái phép, do đó, Công an huyện Trà Ôn đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật.