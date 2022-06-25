Thông tin mới nhất vụ con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế: Phục hồi điều tra vụ án

Xã hội 25/06/2022 12:41

Công an phục hồi điều tra vụ việc liên quan đến vụ con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế đất.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã có thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Công chứng số 3 Hà Nội. Đây là diễn tiến tố tụng mới nhất liên quan đến vụ con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế đất, từng gây xôn xao dư luận trên địa bàn thủ đô.

Thông tin mới nhất vụ con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế: Phục hồi điều tra vụ án - Ảnh 1
Vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp tại một phiên tòa hồi tháng 1/2022 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Zing News, việc phục hồi điều tra được công bố sau khi cơ quan công an đã thu thập được tài liệu, chứng cứ có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhận được thông báo trên, đại diện gia đình cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An cho biết sau nhiều năm chờ đợi nhưng tòa chưa đưa ra phán quyết, lần này 2 cụ đề nghị các cơ quan tố tụng sớm giải quyết vụ việc, hủy các văn bản liên quan việc khai tử cùng hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo quyền lợi và "trả lại quyền được sống" cho 2 người.

Là người bảo vệ quyền lợi cho cụ Hợp và vợ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đang trong quá trình điều tra vụ án. Khi đủ căn cứ cho thấy có cá nhân thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can.

Thông tin mới nhất vụ con dâu khai tử cha mẹ chồng để hưởng thừa kế: Phục hồi điều tra vụ án - Ảnh 2
Nội dung ghi ông Hợp và bà An đã chết trong thông báo do con dâu kê khai - Ảnh: Zing News

Về thời hạn công bố kết quả sau khi vụ án hình sự được phục hồi điều tra, ông Cường nhấn mạnh nếu vụ án ở mức nghiêm trọng thì thời hạn điều tra không quá 3 tháng và được gia hạn thêm 2 lần với tổng thời gian 5 tháng, tức là tổng thời hạn điều tra không quá 8 tháng.

Còn trường hợp cơ quan điều tra xác định vụ án ở mức rất nghiêm trọng thì tổng thời hạn điều tra và gia hạn điều tra không quá 12 tháng.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, qua hồ sơ vụ án, năm 1998, cụ Hợp chia cho con trai cả tên T. mảnh đất rộng hơn 180m2 sau khi con lập gia đình. Năm 2005, ông T. qua đời khi đã xây xong nhà.

Một năm sau, bà Viễn (vợ ông T.) đến Phòng Công chứng số 3 Hà Nội làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhà và đất.

Thông báo về việc khai nhận di sản ngày 4/7/2006 do công chứng viên Nguyễn Thanh Tú ký duyệt nêu rõ: "Người để lại di sản: Ông T. đã chết ngày 8/1/2005. Cha, mẹ đẻ của ông T. đã chết".

Khi nhận được văn bản, UBND phường Nhật Tân đã niêm yết thông tin về việc kê khai di sản thừa kế tại trụ sở. Trong đó có nội dung ghi ông bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An đã chết.

Năm 2015, con gái cả của bà Viễn gặp cụ Hợp và thông báo mẹ mình đã làm thủ tục nhận di sản thừa kế, sau đó làm sổ đỏ nhà đất và bán toàn bộ tài sản cho người khác.

Cụ Hợp sau đó tới UBND phường tìm hiểu và biết được chính con dâu đã khai tử bố mẹ chồng. Khi ông hỏi chuyện thì bà Viễn đã bán nhà, đất và sang tên sổ đỏ cho vợ chồng chị T.H. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hiện, vụ việ đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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