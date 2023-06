Vụ khai tử con ruột 3 tuổi còn sống ở Đắk Lắk: Đã có quyết định xử phạt người mẹ

Ngày 9/6, TTXVN đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P (sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) 15 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính “Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống” theo Điều 41 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Giấy khai tử cháu L. do UBND phường Tấn An cấp. Ảnh: GĐCC

Trước đó, Dân Việt đưa tin, ngày 11/5/2022 bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu N.H.L (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5. Đến ngày, 11/5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.