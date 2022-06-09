Vụ khai tử con ruột 3 tuổi còn sống ở Đắk Lắk: Đã có quyết định xử phạt người mẹ

Xã hội 09/06/2022 16:23

Liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với người mẹ và yêu cầu các cơ quan chức năng hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.

Ngày 9/6, TTXVN đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P (sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) 15 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính “Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống” theo Điều 41 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.

Vụ khai tử con ruột 3 tuổi còn sống ở Đắk Lắk: Đã có quyết định xử phạt người mẹ - Ảnh 1
Giấy khai tử cháu L. do UBND phường Tấn An cấp. Ảnh: GĐCC

 

Trước đó, Dân Việt đưa tin, ngày 11/5/2022 bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu N.H.L (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5. Đến ngày, 11/5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L. 

Theo lãnh đạo phường Tân An, khi đến làm thủ tục khai tử cho con, bà P. mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc cho rằng con trai vừa mất nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều.

Sau đó, cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường Tân An đã làm giấy chứng tử con trai bà P. Đến tối 19/5, cha của cháu L. đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

"Khi làm thủ tục khai tử cho con, bà P ký cam kết lời khai để chứng tử là đúng sự thật. Hơn nữa, bà P. là mẹ ruột của cháu L. nên không ai ngờ một người mẹ lại khai tử cho con khi con còn sống như vậy" - vị lãnh đạo phường Tân An nói.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Tân An, bà P. khai con trai tử vong tại nhà do bệnh viêm phổi. Trong khi đó, bà P. hiện tạm trú phường Tân Lợi, dù đăng ký thường trú phường Tân An.

Làm việc với Công an phường Tân Lợi, bà P. nói bà làm thủ tục khai tử cho con trai để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai.

Vị lãnh đạo phường Tân An thừa nhận chính quyền địa phương có trách nhiệm trong sự việc này.

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Theo anh Nguyễn Thế Dũng (cha cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi vẫn còn sống), con trai sau khi được tìm thấy có biểu hiện chậm chạp nhưng sức khỏe tạm ổn.

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