Phát hiện mẹ tử vong, vì sợ tốn tiền ma chay nên Uyên đã dùng chiếu quấn xác mẹ rồi mang ra bãi rác vứt.

Hôm nay (16/4), Công an TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đã tạm thời trả tự do cho Trần Thị Uyên (SN 1991, ngụ phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến cái chết của bà Lê Thị Liên (SN 1948, mẹ nuôi Uyên). Đối tượng Trần Thị Uyên - Ảnh: CAND Như đã đưa tin, sáng 2/4, một số người dân đi tập thể dục phát hiện một vật thể lạ bị bỏ lại ven đường ngay cạnh khu vực bãi tập kết rác.

Mở ra kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện bên trong chiếc chiếu là thi thể một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, mặc đồ bộ màu vàng cam, 2 chân được bỏ trong một chiếc bao tải, bên tay trái có một miếng dán y tế nên báo công an. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, đến hơn 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, công an xác định thi thể trên là bà Lê Thị Liên (SN 1948, ngụ TP. Đồng Xoài). Con gái bà là Trần Thị Uyên cũng được triệu tập lên trụ sở công an.

Người phụ nữ khai vứt xác mẹ ra bãi rác vì sợ tốn tiền ma chay - Ảnh: Internet Bước đầu, Uyên khai được bà Liên nhận nuôi từ lúc 5 tuổi. Khoảng vài ngày trước đó, Uyên thấy bà Liên trượt chân té nên để mẹ ở nhà tự mình chăm sóc chứ không đưa tới bệnh viện. Đến ngày 1/4 bà Liên kiệt sức nên tử vong. Thấy mẹ qua đời, Uyên hoảng sợ và lo lắng tốn tiền làm ma chay cho mẹ nên nảy sinh ý định vứt thi thể ra đường để xã hội lo mai táng thay chị ta. Đến đêm khuya, Uyên dùng chiếu bó bà Liên lại rồi dùng xe máy chở thi thể đến bỏ ở bãi rác trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, cách nhà gần 2 km. Hiện chưa thể xác định Uyên có ra tay sát hại bà Liên hay không. Tuy nhiên đối tượng đã phạm tội "Xâm phạm thi thể". Công an vẫn đang làm rõ một số vấn đề về nhân thân, lai lịch, năng lực trách nhiệm hình sự của đối tượng Trần Thị Uyên nên không áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bình Dương: Con cuộn xác mẹ vào chiếu, vứt ra bãi rác vì sợ tốn tiền làm đám tang Liên sợ làm đám tang sẽ tốn kém nên bỏ thi thể mẹ nuôi ra đường để xã hội lo mai táng thay cho chị ta.

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