Thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM biến mất 'bí ẩn', mẹ mất ngủ hằng đêm: 'Nếu con có mệnh hệ gì không biết tôi phải sống sao'

Người mẹ lấy xe máy chở con gái từ nhà đến nhà thờ ở quận 6 (TP.HCM) để đi lễ. Khi quay trở lại đón thì không thấy con gái đâu.

Theo Zing News, ngày 22/7, bà Huỳnh Ngọc Liên (51 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cho biết gia đình đã đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo về việc con gái tên Dương Kim Yến (17 tuổi) mất tích khi đi nhà thờ. Bà Liên cho hay, ngày 10/7, bà lấy xe máy chở con gái từ nhà trên đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông) đến nhà thờ ở quận 6 để đi lễ. Khi quay trở lại đón thì không thấy con gái đâu.

Bà được một số người quen cho biết Yến khi đến nhà thờ không vào dự lễ mà quay trở ra, vào quán game phía đối diện. Khi tới điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên, người phụ nữ nhận thông tin con gái trước đó có ngồi chơi một lúc rồi bỏ đi.

"Khoảng 2 ngày sau, con gái có gọi điện về cho tôi nói đang đi làm ở Bình Dương, gia đình đừng tìm kiếm nữa. Khi tôi liên hệ lại số điện thoại trên thì không liên lạc được - người mẹ nói.

Yến mất tích đã nhiều ngày - Ảnh: Zing News

Từ khi Yến mất tích, gia đình bà Liên đã xuống Bình Dương và một số nơi để tìm con, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích. Được biết, khi biến mất, Yến không mang theo điển thoại.

Theo Thanh Niên, bà Liên nức nở: "Mấy ngày qua tôi lo lắng, tối nào cũng ngủ không được sợ con bị bạn bè xấu rủ rê hay làm gì dại dột. Không biết chuyện gì xảy ra với con, nếu cháu nó có mệnh hệ gì không biết tôi phải sống sao".

Cũng theo người mẹ, bình thường Yến là một cô gái rụt rè, thường chỉ ở nhà chứ ít ra ngoài chơi. Em cũng không biết đường, không biết chạy xe nên khi em mất tích, cả nhà lại càng lo lắng hơn.

Ông Dương Trí Quyền (56 tuổi, ba Yến) cũng tâm sự hiện giờ, gia đình chỉ mong con gái sớm được bình an về nhà. "Con ơi nếu con đọc được tin này về nhà đi con. Ba mẹ không trách hay la gì con hết, chỉ cần con về thôi" - ông nhắn nhủ với con gái qua Báo Thanh Niên.

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